Los rumores siguen siendo una parte importante de la industria de los videojuegos. Cada gran evento deja pistas, filtraciones y comentarios que pueden anticipar anuncios importantes. Esta vez, la atención está puesta en uno de los personajes más queridos y extravagantes de Nintendo.

Tras la reciente presentación de un nuevo juego de Spyro durante el Xbox Games Showcase, un conocido filtrador aseguró que Nintendo también trabaja en un nuevo proyecto protagonizado por Wario. Aunque los detalles son escasos, la información ya despertó el interés de muchos jugadores.

Filtrador que adelantó el regreso de Spyro habla sobre Wario

La información proviene del leaker conocido como No arms and no legs. Su nombre ganó relevancia recientemente porque aseguró que un nuevo juego de Spyro estaba en desarrollo antes de que fuera presentado oficialmente.

Ahora, el mismo informante afirma que Nintendo prepara un nuevo título de Wario. Según sus declaraciones, todavía no sabe cuándo será revelado el proyecto, pero asegura que el desarrollo está en marcha.

El mensaje compartido por el filtrador fue breve, pero suficiente para llamar la atención de la comunidad. Incluso dejó un comentario característico del personaje al finalizar su publicación con un “Wahahaha”.

Por ahora, el propio leaker aclaró que tiene dudas sobre si el anuncio ocurrirá durante la próxima presentación de Nintendo. Debido a ello, recomendó tomar la información con cautela mientras llegan datos oficiales.

¿Qué podría ser este nuevo juego de Wario?

La gran incógnita es qué tipo de experiencia estaría preparando Nintendo. Wario ha protagonizado distintas series a lo largo de los años, por lo que existen varias posibilidades.

Muchos fans esperan una nueva entrega de Wario Land, franquicia de plataformas que tuvo una gran popularidad en consolas portátiles y sistemas clásicos de Nintendo. Otros creen que podría tratarse de un nuevo capítulo de WarioWare, saga centrada en minijuegos.

La última aparición importante de Wario ocurrió con WarioWare: Move It!, lanzado en 2023 para Nintendo Switch. Desde entonces, Nintendo ha mantenido silencio sobre el futuro del personaje.

Con Nintendo Switch 2 ya disponible en el mercado, varios seguidores consideran que es el momento ideal para recuperar franquicias clásicas que han permanecido inactivas durante años. Wario es uno de los nombres que aparece constantemente en las listas de deseos de la comunidad.

Por supuesto, todavía se trata de un rumor. Hasta que Nintendo haga un anuncio oficial, conviene mantener expectativas moderadas. Aun así, el historial reciente del filtrador ha provocado que muchos jugadores sigan de cerca cualquier novedad relacionada con el carismático antihéroe.

¿Te gustaría ver un nuevo Wario Land o prefieres otra entrega de WarioWare? ¿Crees que Nintendo revelará este proyecto durante su próximo Direct? Cuéntanos en los comentarios.

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