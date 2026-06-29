Los rumores sobre Grand Theft Auto VI siguen creciendo mientras millones de jugadores esperan su lanzamiento. Ahora, una nueva filtración asegura que Nintendo Switch 2 también recibirá el esperado juego. La información ha llamado la atención de la comunidad, aunque por ahora debe tomarse con mucha cautela.

El responsable de la filtración es Nash Weedle, un insider que ha compartido información sobre Nintendo en distintas ocasiones. Sin embargo, su historial incluye tanto aciertos como reportes que nunca se hicieron realidad. Aun así, sus recientes declaraciones despertaron el interés de los fans.

Nash Weedle asegura que Grand Theft Auto VI llegará a Nintendo Switch 2

De acuerdo con Nash Weedle, Rockstar Games ya trabaja en una versión de Grand Theft Auto VI para Nintendo Switch 2. Según su publicación en X, el proyecto apunta a un lanzamiento durante 2027.

El filtrador afirma que el desarrollo habría superado varios obstáculos técnicos. También menciona que especialistas en conversiones para Nintendo Switch 2 fueron contratados mediante subcontratación para ayudar con el port.

Además, comentó que diferentes fuentes le aseguraron que el juego no llegará este año a la consola híbrida. Incluso señaló que otros insiders recibieron información similar desde sus propios contactos, lo que, según él, reforzaría la existencia del proyecto.

La información debe tomarse con reservas

Aunque la posibilidad resulta emocionante para muchos jugadores, la realidad es que Rockstar Games no ha anunciado una versión de Grand Theft Auto VI para Nintendo Switch 2. Tampoco Take-Two Interactive ha hecho comentarios sobre un posible lanzamiento en la consola.

Eso significa que toda la información permanece en el terreno de los rumores. Además, Nash Weedle cuenta con un historial irregular cuando se trata de filtraciones, por lo que conviene esperar un anuncio oficial antes de dar por hecho el proyecto.

Aun así, la idea tiene cierto sentido para algunos seguidores. Nintendo Switch 2 ofrece un hardware mucho más potente que su antecesora, y varias compañías ya trabajan en conversiones de juegos exigentes para la plataforma. Si Rockstar Games consigue adaptar Grand Theft Auto VI con un buen nivel de calidad, la llegada del título podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes para la consola.

Por ahora sólo queda esperar para descubrir si este rumor termina convirtiéndose en realidad o si se trata de otra especulación alrededor del juego más esperado de la industria.

¿Crees que Grand Theft Auto VI pueda correr de buena forma en Nintendo Switch 2? ¿Comprarías el juego en la consola de Nintendo si finalmente se confirma? Cuéntanos en los comentarios.

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