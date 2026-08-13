Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado de la historia y tanto Rockstar Games como Take-Two Interactive lo saben. Tanto así que aprovechan el hype para tomar decisiones polémicas que, si bien enfurecen a algunos jugadores, darán beneficios en lo financiero.

La más reciente es la exclusividad temporal que tendrá el nuevo avance del juego en Netflix. El próximo 27 de agosto, sabremos más de esta entrega y el contenido solo se podrá ver en la plataforma de streaming por 6 horas.

Sin embargo, podría no ser la única presentación, toda vez que la expectativa es muy alta como para limitarlo a una sola exhibición y esto se piensa a partir del descubrimiento de un usuario.

NO TE LO PIERDAS: Fan con una grave enfermedad intenta vivir suficiente para jugar GTA VI, y la comunidad se une para recaudar más de $50,000 USD en donaciones y ayudarle con su recuperación

La presentación de GTA VI en Netflix podría tener 3 capítulos

Un usuario de reddit encendió las alarmas de aquellos que esperan (y también de quienes detestan) la presentación del nuevo avance de GTA VI en Netflix.

De acuerdo con la información, el sitio de Netflix en Portugal dejó ver más de la cuenta por un breve momento que fue capturado por un fan.

El apartado de reserva donde se presentará el avance de GTA VI mostró 3 episodios, lo cual hace pensar que la transmisión del 27 de agosto no será la única.

Al respecto, se listaron los siguientes capítulos y su respectiva duración:

Parte 1 : 23 minutos y 37 segundos

Parte 2 : 24 minutos y 41 segundos

Parte 3: 18 minutos y 29 segundos

La página se actualizó después y ya no mostró la lista de las transmisiones de GTA VI en Netflix.

La presentación de GTA VI en Netflix tendría 3 capítulos - imagen: reddit

¿El acuerdo entre Rockstar y Netflix dará otro paso polémico?

Aunque no hay nada oficial más allá de la cita para el 27 de agosto en la plataforma de streaming, la idea de que la presentación tenga lugar en 3 partes no luce descabellada.

Por un lado, se trata del juego más esperado de la historia y se perfila para ser una máquina de generar dinero. Por el otro, la plataforma de streaming ha sido agresiva en años recientes para tener contenido exclusivo de todo tipo, incluyendo deportes, y no es extraño que haya llegado a un acuerdo millonario para tener exclusividad temporal para la presentación de GTA VI en la previa a su lanzamiento.

Desde esa perspectiva, se puede especular con la presentación, confirmada, de agosto y tal vez las siguientes en septiembre y octubre, dejando el terreno listo para el debut de GTA VI el próximo 19 de noviembre.

Cabe recordar que, en declaraciones recientes, Strauss Zelnick, director de Take-Two, aseguró que el avance de GTA VI en Netflix se “sentiría como una serie”.

ENTÉRATE: GTA VI costará $80 USD, pero algunos jugadores pueden conseguirlo con un atractivo descuento en PS5 y XBOX Series X|S si cumplen un sencillo requisito

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente