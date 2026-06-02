Parece que SEGA todavía guarda algunas sorpresas para el Summer Game Fest 2026, pero una nueva filtración ya comenzó a generar debate entre los fans de Sonic. De acuerdo con el conocido filtrador Billbil-kun, una edición mejorada de Sonic Frontiers para Nintendo Switch 2 estaría en camino. Sin embargo, hay un detalle que podría no gustar a quienes prefieren los juegos físicos tradicionales.

Aunque SEGA todavía no ha anunciado oficialmente el proyecto, la información indica que Sonic Frontiers Definitive Edition sería una versión exclusiva para Nintendo Switch 2 y podría presentarse durante el evento que inicia este viernes.

La edición física sería una Game-Key Card

Según la información compartida por Billbil-kun, la versión física europea de Sonic Frontiers Definitive Edition utilizaría el formato Game-Key Card. Esto significa que el cartucho funcionaría principalmente como una llave para descargar el juego completo desde Internet, en lugar de incluir todos los datos dentro del propio cartucho.

El filtrador aseguró que pudo confirmar este detalle para la edición física destinada al mercado europeo. Aunque por ahora no hay información sobre otras regiones, es posible que la estrategia sea similar en distintos territorios.

La noticia podría resultar decepcionante para algunos jugadores y coleccionistas. Desde el lanzamiento de Nintendo Switch 2, el formato Game-Key Card ha generado opiniones divididas. Mientras algunas compañías lo consideran una solución para reducir costos de producción, muchos usuarios prefieren cartuchos que incluyan el juego completo y permitan conservarlo sin depender de descargas futuras.

¿Qué incluiría Sonic Frontiers Definitive Edition?

Por ahora no existen detalles oficiales sobre el contenido de esta supuesta edición definitiva. Sin embargo, el nombre sugiere que podría reunir el juego base junto con las actualizaciones y contenidos adicionales lanzados después de su estreno original.

Sonic Frontiers debutó en 2022 y representó un cambio importante para la franquicia gracias a sus amplias zonas abiertas, exploración libre y un enfoque más ambicioso para las aventuras del erizo azul. Con la llegada de Nintendo Switch 2, una edición mejorada tendría sentido para aprovechar el hardware más potente de la nueva consola.

Habrá que esperar al Summer Game Fest 2026 para descubrir si la filtración termina siendo real y qué novedades preparó SEGA para esta versión.

¿Te gustaría jugar Sonic Frontiers Definitive Edition en Nintendo Switch 2? ¿Prefieres los cartuchos tradicionales o las Game-Key Card? Cuéntanos en los comentarios.

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