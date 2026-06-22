Los rumores sobre el futuro de Devil May Cry volvieron a encender las redes sociales. Aunque CAPCOM mantiene total silencio sobre la franquicia, una nueva filtración asegura que la compañía ya trabaja en un esperado remake y que su desarrollo estaría bastante avanzado.

La información llega en un momento interesante para la empresa japonesa. Durante los últimos años, CAPCOM encontró un enorme éxito con los remakes de Resident Evil, por lo que muchos jugadores se preguntan cuál será la siguiente franquicia clásica que recibirá el mismo tratamiento.

Un filtrador asegura que el remake de Devil May Cry está muy avanzado

De acuerdo con el filtrador conocido como Just Your Average Leaker, CAPCOM tiene en desarrollo un remake de Devil May Cry y el proyecto estaría bastante avanzado. Según sus declaraciones publicadas en X, el anuncio oficial podría ocurrir relativamente pronto.

El informante incluso sugirió que un posible escenario para la revelación sería el próximo Tokyo Game Show, uno de los eventos más importantes de la industria. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de CAPCOM.

Como suele ocurrir con este tipo de reportes, la comunidad recibió la información con entusiasmo, pero también con cautela. Después de todo, los rumores sobre un remake de Devil May Cry han aparecido en varias ocasiones durante los últimos años.

Un detalle relacionado con Vergil alimentó las teorías

La conversación creció todavía más después de que algunos jugadores encontraran un curioso detalle en el trailer debut de Resident Evil Veronica.

Varios usuarios señalaron la presencia de una cajetilla de cigarros con la marca “Vergil”, nombre que los fans reconocen inmediatamente por uno de los personajes más populares de Devil May Cry. Esto provocó especulaciones sobre un posible guiño de CAPCOM hacia futuros anuncios.

Por supuesto, también existe la posibilidad de que se trate de una simple coincidencia o un pequeño easter egg sin relación con nuevos proyectos. Por ahora, no hay evidencia que conecte directamente ambos juegos.

Los fans siguen esperando noticias oficiales

La franquicia Devil May Cry continúa siendo una de las series de acción más queridas de CAPCOM. El éxito de Devil May Cry 5 demostró que el interés por Dante, Vergil y compañía sigue muy vivo.

Mientras tanto, los seguidores deberán esperar alguna presentación oficial para descubrir si estos rumores tienen fundamento o si se trata de otra especulación más. Si la filtración resulta correcta, el próximo Tokyo Game Show podría convertirse en una cita muy importante para los fans de la saga.

¿Te gustaría ver un remake del primer Devil May Cry? ¿Qué cambios te gustaría que hiciera CAPCOM en una nueva versión? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente