Es un día de fiesta para los fans del FPS de fantasía oscura, Quake, pues celebra 30 años, pero no termina ahí y hay una gran sorpresa.

El shooter de id Software y Bethesda unió fuerzas con MachineGames, los actuales responsables de Wolfenstein y el resultado es impresionante.

Nuevo contenido para el juego original en su última versión y la mejor noticia es que es gratis para todas las plataformas.

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Quake lanza Dawn of the Machine, un nuevo capítulo completamente gratis

Hace unos momentos, la escena de Quake se cimbró durante los festejos del 30.° aniversario de la franquicia que nació en 1996 con una propuesta de fantasía oscura y brutalidad heredada de DOOM.

id Software y Bethesda anunciaron Quake: Dawn of the Machine. Se trata de un nuevo capítulo desarrollado por MachineGames con motivo de las 3 décadas de existencia del FPS. El estudio y el editor destacaron el trabajo de los desarrolladores en episodios como Dimension of the Machine y Dimensions of the Past.

Quake: Dawn of the Machine incluye 19 mapas nuevos con niveles laberínticos y brutalidad al por mayor, lo que los fans desean. También hay nuevos enemigos y variantes de armamento.

La mejor noticia es que Quake: Dawn of the Machine ya está disponible, ahora mismo, sin costo para los poseedores de Quake en PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series X|S, Switch, Switch 2, Steam y también para PC Game Pass y XBOX Game Pass.

Created in celebration of Quake's 30th anniversary, a new free episode, Dawn of the Machine, is available now!



Building on @MachineGames' acclaimed work on Dimension of the Machine and Dimension of the Past, it delivers ferocious combat, labyrinthine level design, and… pic.twitter.com/MDDhpJIuZb — Quake (@Quake) August 6, 2026

¿No tienes Quake? Aprovecha las ofertas

Si te emocionaste por el nuevo capítulo, pero no tienes el juego, no te preocupes pues hay una gran oportunidad para conseguir Quake con descuento.

En este momento, la versión más reciente y con mejoras de Quake tiene 60% de descuento en Steam y su precio es de $71.60 MXN.

En la PlayStation Store, Quake tiene el mismo descuento y su precio es de $3.99 dólares.

Asimismo, en XBOX está disponible por $79.60 pesos, así que no hay razón para no tener este clásico de todos los tiempos en consolas o PC.

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