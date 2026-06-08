Los fans de Nintendo siempre encuentran motivos para emocionarse antes de un Nintendo Direct. Cada presentación despierta teorías, listas de deseos y rumores sobre los juegos más importantes de la compañía. Entre ellos destaca Mario Kart World, una entrega que ha mantenido una comunidad muy activa desde su lanzamiento.

Durante los últimos meses, muchos jugadores han pedido nuevos circuitos, personajes y contenido extra para expandir la experiencia multijugador. Sin embargo, un conocido insider cree que quienes esperan novedades del juego podrían quedarse con las ganas en la próxima transmisión.

NateTheHate no espera DLC para Mario Kart World

El insider NateTheHate compartió recientemente sus predicciones para el próximo Nintendo Direct y habló sobre la posibilidad de ver contenido descargable para Mario Kart World. De acuerdo con sus comentarios, actualmente no espera que Nintendo anuncie una expansión para el popular título de carreras.

Según explicó en uno de sus videos, considera poco probable que el juego reciba un espacio dentro de la presentación para revelar nuevo contenido.

Como siempre ocurre con este tipo de información, se trata únicamente de una predicción y no de datos oficiales. Nintendo todavía no ha adelantado qué juegos aparecerán en la transmisión.

Los jugadores siguen esperando más contenido

Las declaraciones de NateTheHate llegan en un momento en que muchos usuarios comparan la situación de Mario Kart World con la de Mario Kart 8 Deluxe. Ese título recibió una enorme cantidad de contenido adicional gracias al Booster Course Pass, que añadió decenas de pistas y revitalizó la experiencia durante varios años.

Por esa razón, parte de la comunidad esperaba que Mario Kart World siguiera una estrategia similar. El primer aniversario del juego parecía una fecha ideal para presentar nuevos circuitos o personajes.

Aun así, la ausencia de un anuncio en este Nintendo Direct no significaría que el contenido descargable esté descartado. Nintendo podría reservar cualquier expansión para una fecha posterior o incluso para una presentación dedicada exclusivamente al juego.

Por ahora, los jugadores tendrán que esperar a que la compañía revele sus planes oficiales para saber qué le depara el futuro a Mario Kart World.

¿Crees que Nintendo debería anunciar nuevos circuitos para Mario Kart World pronto? ¿Qué tipo de contenido te gustaría ver en una futura expansión? Cuéntanos en los comentarios.

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