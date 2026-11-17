Lo que debes saber:

NBA 2K27 tendrá una colaboración con Grand Theft Auto VI que llevará elementos de la icónica Vice City al simulador de basquetbol

La colaboración incluirá una temporada especial llamada Vice City Takeover, que comenzará el 27 de noviembre, durará 7 semanas y ofrecerá artículos cosméticos, eventos y recompensas temáticas

El contenido inspirado en Vice City incluirá un nuevo parque con hoteles iluminados con luces de neón, una estatua de Macca the Gator, vehículos deportivos y una versión renovada del Sahara Arena

El mundo de los videojuegos y el deporte volverán a cruzarse con una colaboración que promete llamar la atención de los fanáticos de ambas industrias.

Esta vez, los jugadores de NBA 2K27 podrán disfrutar contenido inspirado en una de las ciudades ficticias más reconocidas de Grand Theft Auto VI (GTA 6) y de la saga en general, con referencias a personajes, lugares y negocios que seguramente les resultarán familiares.

La iniciativa también tendrá una edición especial, recompensas adicionales y actividades por tiempo limitado. Además, contará con la participación de una estrella de la NBA que protagonizará la portada de este lanzamiento especial.

NBA 2K27 tendrá una colaboración con GTA 6

2K, Visual Concepts y Rockstar Games anunciaron una colaboración entre NBA 2K27 y GTA 6. El proyecto llevará la esencia de Vice City al simulador de basquetbol mediante una temporada especial con artículos cosméticos, eventos y recompensas para los modos The City y MyTEAM.

La colaboración comenzará el 27 de noviembre con la Temporada 3, titulada Vice City Takeover, que tendrá una duración extendida de 7 semanas. Una de sus principales novedades será un parque inspirado en Vice City, con canchas frente a la playa, hoteles iluminados con luces de neón y una estatua de Macca the Gator. También habrá vehículos deportivos y el Sahara Arena reemplazará al estadio habitual.

Los jugadores podrán conseguir uniformes de Vice City y Los Santos, atuendos de empleados de Burger Shot y Cluckin’ Bell, así como otros artículos.

Aquí puedes ver el anuncio:

Habrá eventos, jugadores especiales y recompensas de GTA

La temporada también incorporará actividades como Conquer Leonida y Vice Run. Asimismo, llegará Neon vs Noir, un enfrentamiento de basquetbol 5 contra 5 entre los equipos de Vice City y Los Santos.

Por otra parte, se agregarán 11 nuevos GOAT Builds inspirados en estrellas de la NBA, entre ellos Luka Dončić, Karl-Anthony Towns, Zion Williamson y James Harden. También debutarán 2 habilidades Takeover: Ball Heist, que permite interceptar pases automáticamente dentro de una zona, y Cheetah, que otorga mejoras instantáneas a 4 atributos físicos.

La colaboración también alcanzará MyTEAM con cartas temáticas y recompensas de jugadores actuales y legendarios del Miami HEAT.

Bam Adebayo protagoniza la edición especial

2K también lanzará NBA 2K27 Vice City Edition, cuya portada tendrá como protagonista a Bam Adebayo, estrella del Miami HEAT y 3 veces seleccionado para el All-Star. Esta edición estará disponible del 27 de noviembre al 15 de enero por $39.99 USD e incluirá el Pro Pass de la Temporada 3, potenciadores y artículos exclusivos.

Además, los suscriptores de GTA+ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán jugar la edición estándar de NBA 2K27 sin costo adicional durante ese periodo. También recibirán un descuento de 20% y, a partir del 17 de diciembre, podrán reclamar un paquete de artículos inspirados en Vice City.

Un punto curioso es que esta colaboración también estará disponible en Switch 2, ya que se incluirá en todas las versiones del juego, incluida la consola de Nintendo.

¿Te gustaría ver más colaboraciones de este tipo entre las franquicias de Take-Two Interactive? ¿Qué otros elementos de Grand Theft Auto VI te gustaría encontrar en NBA 2K27? Cuéntanos en los comentarios.

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