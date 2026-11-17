LO QUE DEBES SABER

PlayStation ofrece un servicio de alquiler que permite a los usuarios rentar un PS5 junto con una copia de GTA 6 por $25 USD al mes

Los paquetes no incluyen la Ultimate Edition de Grand Theft Auto 6, la cual ofrece contenido adicional

La opción de alquiler surge como respuesta a la alta demanda y la limitada disponibilidad de consolas PlayStation 5

Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegará a las tiendas esta misma semana, el 19 de noviembre de 2026. Miles de fanáticos ya tienen todo listo para explorar Vice City durante el día de lanzamiento, pero es imposible ignorar que muchos jugadores se perderán el debut por no tener una consola. PlayStation ofrece una solución a este problema.

Sony acaba de anunciar que su sistema de renta permitirá a los jugadores alquilar un paquete de PS5 que incluye una copia de GTA 6. Es una oferta ideal para quienes desean jugar el título de Rockstar Games esta misma semana, pero no tienen una plataforma next-gen para hacerlo. Eso sí, a largo plazo puede ser una opción muy cara.

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Jugadores pueden rentar un PlayStation 5 para jugar Grand Theft Auto 6

A principios de este año, la compañía japonesa dio mucho de qué hablar tras anunciar su nuevo sistema de renta. Como su nombre indica, esta iniciativa, disponible únicamente en un par de mercados, permite a los jugadores alquilar un hardware de la compañía por una cuota mensual.

Entre los artículos disponibles se encuentran el PS VR2, el PS Portal, controles DualSense y, por supuesto, el PlayStation 5. Con motivo del lanzamiento inminente de Grand Theft Auto 6, Sony lanzará una serie de bundles especiales que incluyen la consola y el videojuego de Rockstar Games.

El primer paquete permite a los usuarios rentar un PS5 de 1 TB junto a un mando DualSense y una copia “física” de GTA 6. Los jugadores que se deleiten por esta opción, podrán rentar la consola por casi £19 GBP al mes, lo que se traduce a un aproximado de $25.04 USD mensuales.

Por su parte, el segundo bundle incluye un PlayStation 5 digital de 825 GB, 2 controles y el videojuego de mundo abierto. Por supuesto, es difícil entender por qué alguien elegiría esta opción, debido a que Grand Theft Auto 6 es una experiencia 100% single-player que no admite multijugador en pantalla dividida.

Finalmente, el tercer y último paquete de renta permite a los jugadores obtener un PS5 de 1 TB, 2 mandos y una copia de GTA 6. Para acceder a esta opción, los jugadores interesados deben rentar la consola por £19.49 GBP al mes, casi $26 USD mensuales. Vale la pena señalar que ninguna alternativa incluye un PS5 Pro, que, en teoría, es la mejor plataforma para jugar el sandbox.

De igual forma, estos bundle son solo para la edición estándar de Grand Theft Auto 6, así que los jugadores que los alquilen no podrán obtener los beneficios de la Ultimate Edition. Entre el contenido adicional encontramos múltiples elementos cosméticos y tiendas exclusivas.

Jugadores pueden rentar un paquete de PS5 que incluye Grand Theft Auto 6 y hasta 2 mandos DualSense

GTA 6 provoca escasez de PS5 en todo el mundo

Debido a que la nueva entrega es un lanzamiento completamente digital, se desconoce cómo Sony gestionará el uso de los códigos. Aun así, la renta de consolas es una alternativa viable para quienes simplemente no tienen los recursos para adquirir un PS5 y su copia de Grand Theft Auto 6.

Lastimosamente, esta iniciativa sólo está disponible en Reino Unido, así que brilla por completo por su ausencia en México y el resto de Latinoamérica. Esto deja a los fanáticos de nuestra región con menos opciones para disfrutar el que fácilmente será el lanzamiento más importante de la historia reciente.

Los últimos informes detallan que GTA 6 ya vendió más de 12 millones de unidades en preventa, lo que se traduce a más de $1000 millones de dólares en ingresos para Take-Two Interactive. El lado negativo es que el entusiasmo es tan grande que la demanda por consolas supera a la oferta, al menos en algunos países.

El vistazo extendido a Grand Theft Auto 6 que se compartió en verano provocó escasez de PlayStation 5 Pro en múltiples países, incluido, precisamente, Reino Unido. Esta situación provocó que algunas tiendas vendieran las pocas unidades disponibles a precios exorbitantes.

Mientras tanto, Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, afirmó hace unos meses que PlayStation y Rockstar Games trabajaron juntos para garantizar que el videojuego de mundo abierto aproveche las características exclusivas del PS5.

El entusiasmo por GTA 6 provocó escasez de PS5 Pro en muchos países del mundo

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Estarías dispuesto a rentar una consola para jugar GTA 6 si tuvieras la oportunidad? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre Grand Theft Auto VI.

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