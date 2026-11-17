LO QUE DEBES SABER:

XBOX ha mantenido la retrocompatibilidad entre generaciones, a diferencia de PlayStation y Nintendo

Iniciativas como Disc to Digital permiten convertir juegos físicos en licencias digitales

Project Helix continuará preservando juegos clásicos y ofreciendo compatibilidad con títulos anteriores y futuros

Jason Ronald destaca la importancia de preservar videojuegos desde el diseño de la plataforma

La nueva consola de XBOX será compatible con juegos de consola y PC

Mientras PlayStation y Nintendo cambian sus decisiones en torno a la retrocompatibilidad según cada generación, XBOX ha mantenido una línea desde hace 25 años. Sus consolas son compatibles con muchos de los juegos del pasado.

Incluso Microsoft cuenta con iniciativas propias como programas que se aseguran de que esto sea posible en formato físico o en digital. La más reciente es Disc to Digital, que otorga el acceso a una licencia digital para cada copia en disco.

¿Qué sucederá con Project Helix? Jason Ronald habló al respecto y tiene algo importante para los usuarios de la marca que se preguntan lo que sucederá con sus videojuegos de consolas anteriores.

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La preservación es muy importante para Project Helix

La siguiente generación de XBOX está a la vuelta de la esquina (se rumora que debutará en 2028) y poco a poco surgen nuevos detalles por parte de fuentes oficiales, en específico los responsables del proyecto.

Hasta ahora, se sabe que el hardware correrá juegos de consola y PC y recientemente Jason Ronald aseguró que el concepto es el de una consola tradicional, pero el giro de tuerca es el acceso a los juegos de PC, por lo que no se debe pensar en Project Helix como una computadora, sino como un sistema de gaming tradicional.

Durante una entrevista en la revista digital por los 25 años de XBOX (vía Insider Gaming), el jefe de la próxima generación reafirmó que Project Helix será compatible con las generaciones anteriores.

Al respecto, aseguró que el diseño del nuevo XBOX toma en cuenta los juegos del pasado y a su vez miran hacia el futuro para que los títulos de hoy se puedan disfrutar en el ecosistema de gaming en las próximas décadas:

“Realmente está influyendo en cómo diseñamos la plataforma y cómo trabajamos con nuestros socios para asegurarnos de que estos juegos no solo puedan jugarse, sino que también puedan jugarse mejor que nunca en el futuro. No solo estamos preservando esos juegos del pasado, sino que en realidad nos guía sobre cómo diseñamos y construimos la plataforma y los juegos hoy en día, para que puedan preservarse dentro de 20 años, 30 años”.

XBOX lleva ventaja con sus programas de compatibilidad y su concepto de la preservación

Posteriormente, Jason Ronald se refirió al concepto que tiene Microsoft respecto a la compatibilidad con generaciones anteriores, algo que ha sido sello de XBOX desde su segunda consola.

De hecho, en días recientes se anunció la llegada de más de 20 juegos clásicos de la primera consola para PC en versiones que hace unos años eran impensables.

En ese sentido, el jefe de la nueva generación declaró:

“La preservación de juegos es fundamental en XBOX. No solo sentimos que es lo correcto para la industria, sino que también sentimos una profunda responsabilidad como una de sus mayores plataformas y editoriales. Durante los primeros 30 años de desarrollo de juegos, nadie pensaba realmente en la preservación de juegos cuando diseñaban su hardware, cuando creaban sus juegos.

Un gran ejemplo de dónde eso ya está empezando a ocurrir hoy fue a principios de este año. Por primera vez, ahora puedo jugar a juegos originales de XBOX en mi PC y en una consola portátil. Cuando esos juegos fueron diseñados originalmente, y cuando diseñamos la XBOX original, nunca imaginamos un futuro en el que eso pudiera ser realmente cierto".

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