Lo que debes saber:

Hay rumores de que The Legend of Zelda: Majora’s Mask podría recibir un remake para Nintendo Switch 2, según el insider Nash Weedle

Las predicciones anteriores de Nash Weedle, algunas de ellas acertadas, dan mayor relevancia a sus nuevas declaraciones, aunque Nintendo todavía no ha confirmado el proyecto

Grand Theft Auto VI también podría llegar a Nintendo Switch 2, pues Rockstar Games supuestamente trabaja en optimizar el juego para la consola

Nintendo Switch 2 continúa generando expectativas entre los jugadores, especialmente por la posibilidad de recibir versiones renovadas de algunos de los títulos más queridos de la compañía. Aunque los próximos lanzamientos oficiales mantienen la atención de la comunidad, también hay rumores que apuntan a proyectos que todavía no han sido anunciados.

Uno de ellos involucra a una de las entregas más particulares de Nintendo: The Legend of Zelda: Majora’s Mask, mientras que el otro tiene como protagonista al juego más esperado del momento: Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Si ambos rumores terminan siendo ciertos, la consola híbrida podría recibir 2 propuestas bastante diferentes, pero igualmente llamativas.

El remake de Zelda: Majora’s Mask vuelve a generar expectativas

La información fue compartida por el insider Nash Weedle, quien recientemente habló sobre el posible regreso de The Legend of Zelda: Majora’s Mask. El filtrador explicó que recibió un dato relacionado con el supuesto proyecto y que actualmente está investigando su veracidad. Aunque no quiso revelar más detalles, aseguró que esa información fue suficiente para hacerlo creer que el remake existe:

“Recibí una información sobre este supuesto remake. Por el momento, sólo puedo decirles que estoy investigando al respecto. Pero les aseguro que esta sola información me ha hecho creer que el remake de Majora’s Mask es real”.

La declaración resulta interesante porque Nash Weedle ya había hablado hace aproximadamente 3 años sobre la existencia del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, antes de que se conociera oficialmente el proyecto. Esto ha provocado que algunos jugadores presten atención a sus nuevas declaraciones y se emocionen con la posibilidad.

No obstante, recordemos que hay información contradictoria. El insider Shpeshal Nick afirmó recientemente que Majora’s Mask no estaría actualmente en producción, por lo que todavía no hay motivos para dar por hecho que Nintendo trabaja en esta nueva versión y habrá que ser cautelosos.

GTA 6 también podría llegar a Nintendo Switch 2

La otra información tiene como protagonista a Grand Theft Auto VI. De acuerdo con reportes atribuidos a Nash Weedle, Rockstar Games estaría trabajando activamente en una versión del título para Nintendo Switch 2 e incluso habría formado un equipo especializado en optimizar el juego para el hardware de la consola.

La información señala que el estudio no tendría prisa por completar este trabajo y que no realizaría ningún anuncio hasta que el port estuviera terminado. Esto significaría que, en caso de concretarse, la versión para la consola de Nintendo llegaría mucho después de los lanzamientos previstos para otras plataformas.

El reporte también apunta a que Rockstar Games estaría colaborando con especialistas externos para adaptar el motor del juego.

La posibilidad sería especialmente llamativa porque GTA 6 está programado para debutar el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora, Rockstar Games y Take-Two Interactive no han confirmado una versión para Nintendo Switch 2. De hecho, la presidenta de Nintendo of America, Devon Pritchard, ya había señalado que no tenía ningún anuncio sobre el tema y que cualquier conversación al respecto correspondía a Rockstar y Take-Two.

Así, ambos proyectos deben considerarse rumores y todavía falta conocer si realmente están en desarrollo.

¿Te gustaría jugar el remake de Zelda: Majora’s Mask en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Rockstar Games conseguirá adaptar GTA 6 a la consola híbrida? Cuéntanos en los comentarios.

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