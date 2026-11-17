LO QUE DEBES SABER:

Shigeru Miyamoto recibirá el primer Premio Leyenda de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas (AIAS)

Este reconocimiento se entregará una vez cada década a figuras que han marcado el entretenimiento interactivo

Sus creaciones, como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda , transformaron la industria de los videojuegos

Meggan Scavio, presidenta de AIAS, destacó la enorme influencia de Miyamoto dentro y fuera de los videojuegos

Honor a quien honor merece y en la industria de los videojuegos hay figuras clave que definieron la industria y sentaron las bases para su crecimiento. Una de ellas es Shigeru Miyamoto, el genio de Nintendo que dio vida a Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.

El gaming no se entiende sin él y aunque por décadas los reconocimientos no han cesado, pronto recibirá otro premio que lo reafirmará como una auténtica leyenda de la industria.

Se trata de un nuevo reconocimiento por parte de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas (AIAS) que se otorgará en muy pocas ocasiones durante el siguiente siglo, sí, tal como lo acabas de leer: solo los más grandes recibirán este premio.

NO TE LO PIERDAS: Nintendo quiere preservar su historia para las próximas generaciones y busca a alguien que se encargue de una importante misión

Shigeru Miyamoto recibirá el primer premio Leyenda de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas

Shigeru Miyamoto de 74 años es un ícono de Nintendo y de la industria de los videojuegos

Shigeru Miyamoto, figura icónica de Nintendo y de la industria de los videojuegos en general, recibirá otro premio para reconocer su amplia trayectoria en la industria y la influencia que tiene en el medio gracias a sus obras.

Sin embargo, en este caso se trata de algo que será casi único. Un premio reservado solo para un puñado de desarrolladores de videojuegos y que los reconocerá como las más grandes de todos los tiempos.

Se trata del primer premio Leyenda que otorgará la Academia de Artes y Ciencias Interactivas (AIAS) en marco de los D.I.C.E. Awards el 18 de febrero de 2027 en Las Vegas, Nevada.

La descripción del premio dice: “reconoce a un icono de la industria cuya visión perdurable sigue redefiniendo el entretenimiento interactivo y homenajea a creativos cuyos logros pioneros ya han recibido un reconocimiento universal duradero”.

Un premio que solo se otorgará unos cuantos desarrolladores

Shigeru Miyamoto y Mario: el gaming no se entiende sin ambos

Para dar una perspectiva de lo importante que es este premio, la AIAS señaló que se trata del primero que otorgarán en su tipo, pero el detalle es que no se dará más de una vez por década.

De esta forma, queda claro que solo pocos creativos de la industria de los videojuegos obtendrán el premio Leyenda, lo cual lo hará único en su tipo y será un reconocimiento selecto para desarrolladores cuya obra trasciende el paso del tiempo y son referente para todo aquello que tiene que ver con los videojuegos.

Respecto a la decisión de reconocer a Shigeru Miyamoto, Meggan Scavio, presidenta de la AIAS, declaró:

“Shigeru Miyamoto es ampliamente reconocido como una de las figuras más respetadas e impactantes de la industria del videojuego y más allá. Creemos que encarna perfectamente nuestro primer premio Leyenda por su impacto y alcance, y estamos muy honrados y emocionados de que acepte este premio en el 30º aniversario de los D.I.C.E. Awards”.

ENTÉRATE: Nintendo va contra los ports de PC de sus videojuegos: la compañía japonesa logró eliminar 4 grandes proyectos de Mario y Zelda

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente