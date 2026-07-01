Los rumores sobre el futuro de Nintendo volvieron a encender las redes sociales. Esta vez, una supuesta filtración sugiere que un nuevo Metroid en 2D estaría en camino para Nintendo Switch 2. Aunque la compañía todavía guarda silencio, el origen de la información hizo que muchos jugadores comenzaran a pensar que el proyecto podría ser real.

Todo comenzó cuando apareció un registro dentro del sistema del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. La publicación fue eliminada poco después, pero varios usuarios lograron capturar una imagen antes de que desapareciera. El documento mencionaba un juego con año de producción 2026, aunque sin ofrecer detalles sobre su historia o jugabilidad.

Un registro oficial alimenta las especulaciones

De acuerdo con la filtración, el proyecto llevaría el nombre de Metroid Ravenous. Hasta el momento, Nintendo no ha confirmado la existencia del juego, por lo que toda la información debe tomarse como un rumor.

Aun así, la aparición del registro llamó la atención porque este tipo de bases de datos suelen utilizarse para clasificaciones oficiales de videojuegos antes de su lanzamiento. Esto ha ocurrido en varias ocasiones con títulos que terminaron anunciándose meses después.

La falta de información también deja abiertas muchas preguntas. Todavía se desconoce si será una secuela directa, una historia independiente o incluso una nueva saga dentro del universo de Samus Aran.

Metroid Dread representó el regreso triunfal de Samus Aran tras años de ausencia

Todo apunta al equipo que sorprendió con Metroid Dread

El posible desarrollo de un nuevo Metroid en 2D tendría bastante sentido. Han pasado casi 5 años desde el lanzamiento de Metroid Dread, juego que llegó a Nintendo Switch en 2021 y fue muy bien recibido tanto por la crítica como por los jugadores.

Debido a ese tiempo de desarrollo, muchos creen que el estudio MercurySteam sería el principal responsable del proyecto. El equipo ya colaboró con Nintendo en Metroid: Samus Returns para Nintendo 3DS y posteriormente en Metroid Dread, 2 entregas que revitalizaron la serie en 2D.

Mientras tanto, Retro Studios lanzó Metroid Prime 4: Beyond para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el año pasado, por lo que parece poco probable que también esté involucrado en este supuesto proyecto.

Por ahora, Nintendo mantiene absoluto silencio y todavía falta un anuncio oficial que confirme la existencia de este nuevo juego. Sin embargo, la filtración ya despertó la emoción de los seguidores de Samus, quienes esperan conocer pronto cuál será el siguiente capítulo de una de las franquicias más importantes de la compañía.

¿Crees que Nintendo anunciará pronto un nuevo Metroid en 2D? Cuéntanos en los comentarios.

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