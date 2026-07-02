Los seguidores de Final Fantasy tienen un nuevo motivo para especular sobre el futuro de Final Fantasy VII Revelation. Aunque el esperado RPG llegará hasta 2027 y Square Enix todavía trabaja en su desarrollo, una reciente filtración sugiere que el juego podría recibir una gran cantidad de contenido descargable después de su estreno.

La información proviene de un registro detectado en la base de datos de la Epic Games Store. Como suele ocurrir con este tipo de hallazgos, conviene tomar los detalles con cautela mientras Square Enix guarda silencio.

Una tienda digital menciona una expansión de historia y varios DLC

De acuerdo con EpicDB, una herramienta que rastrea cambios en la Epic Games Store, la página interna de Final Fantasy VII Revelation incluye referencias a diferentes ediciones y contenido adicional.

Entre los elementos encontrados aparecen una edición Premium Plus, una edición Premium, un Story Expansion Pass y hasta 9 paquetes de contenido descargable. La filtración también hace pensar que el juego podría contar con varias bonificaciones para quienes compren las ediciones más completas.

Por ahora, ninguno de estos productos ha sido anunciado oficialmente por Square Enix. Existe la posibilidad de que algunos registros sean simples marcadores de posición o contenido menor que todavía está en planificación.

Precisamente por esa razón, la información debe tratarse como un rumor hasta que la compañía revele detalles oficiales sobre sus planes para el juego.

El director ya habló sobre la posibilidad de crear contenido adicional

La filtración también resulta interesante porque coincide con comentarios anteriores de Naoki Hamaguchi, director del proyecto. En el pasado, el creativo explicó que existía la posibilidad de desarrollar contenido descargable para el título en el futuro.

Esas declaraciones alimentaron las expectativas de los jugadores, especialmente después del éxito de las entregas anteriores de la trilogía. Ahora, la aparición de estos registros hace pensar que Square Enix podría estar preparando una estrategia de soporte posterior al lanzamiento.

Aun así, todavía falta mucho para conocer los planes definitivos. Final Fantasy VII Revelation sigue programado para llegar en 2027, incluyendo una versión para Nintendo Switch 2, por lo que es probable que la compañía revele más información conforme se acerque su lanzamiento.

¿Te gustaría que Square Enix lanzara una expansión de historia para Final Fantasy VII Revelation? Cuéntanos en los comentarios.

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