Los fans de Pokémon todavía esperan más detalles sobre Pokémon Winds y Pokémon Waves, los próximos juegos principales de la franquicia. Aunque The Pokémon Company sólo ha confirmado que ambos títulos llegarán en 2027, una nueva filtración ya apunta a una posible fecha mucho más específica.

La información proviene de una fuente muy conocida dentro de la comunidad de Pokémon. Sin embargo, todavía no existe confirmación oficial. Aun así, el dato ya provocó conversación entre los jugadores que esperan el debut de la décima generación en Nintendo Switch 2.

Un reporte asegura que el estreno está planeado para septiembre de 2027

De acuerdo con el informante Centro Leaks, los equipos de desarrollo de Game Freak trabajan actualmente con el objetivo de lanzar Pokémon Winds y Pokémon Waves durante septiembre de 2027. Según el reporte, esta sería la meta interna actual del proyecto, aunque podría cambiar durante el desarrollo.

Sin embargo, y como ocurre con cualquier producción de gran escala, retrasos o ajustes en el calendario podrían modificar esos planes.

Por ahora, The Pokémon Company no ha comentado sobre esta información. Debido a ello, los jugadores deben tomar el rumor con cautela hasta que exista un anuncio oficial.

Lo que sabemos sobre Pokémon Winds y Pokémon Waves

Los nuevos títulos fueron revelados durante el evento de aniversario número 30 de la franquicia. Pokémon Winds y Pokémon Waves serán juegos de mundo abierto ambientados en una región formada por islas y vastos océanos. Además, marcarán el inicio de la décima generación de Pokémon.

Entre los detalles confirmados están los nuevos Pokémon iniciales: Browt, de tipo Planta; Pombon, de tipo Fuego; y Gecqua, de tipo Agua. También se sabe que los juegos llegarán exclusivamente a Nintendo Switch 2 en algún momento de 2027.

Si la filtración resulta correcta, el lanzamiento ocurriría antes de la temporada navideña. Eso abre la puerta a especulaciones sobre qué otro gran juego podría preparar Nintendo para cerrar el año en su consola híbrida.

¿Crees que septiembre es una buena fecha para el estreno de la próxima generación de Pokémon? ¿Qué otro gran lanzamiento te gustaría ver en Nintendo Switch 2 durante las fiestas de 2027? Cuéntanos en los comentarios.

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