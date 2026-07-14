¿Quién dice que jugar videojuegos no puede ayudarte en la escuela? Una universidad quiere acabar con los prejuicios y demostrar que las habilidades en el entretenimiento interactivo merecen ser recompensadas. Por ello, ofrece una importante beca de miles de dólares a los jugadores que completen un complicado desafío de Minecraft.

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Completar Minecraft ahora puede darte una beca universitaria

Cursar la universidad es una tarea que exige paciencia, mucha dedicación y gastos enormes. Por ello, la Universidad de Silicon Valley, en California, Estados Unidos, quiere apoyar a los estudiantes con becas que premian sus habilidades como videojugadores.

La escuela presentó recientemente Max Achievement Scholarships, un programa dirigido a estudiantes que han conseguido logros destacados en diversos videojuegos. Una de las convocatorias más llamativas está relacionada con Minecraft, el exitoso juego de XBOX y Mojang Studios.

Los aspirantes podrán recibir hasta $15,000 USD para continuar sus estudios, siempre y cuando demuestren que han completado los 115 avances del título. Esto implica completar desde tareas sencillas de exploración hasta grandes desafíos que requieren mucha más dedicación.

Los interesados en pertenecer al atractivo programa no sólo deberán completar los logros del título, pues también deberán comprobar su progreso mediante herramientas oficiales o capturas con sus datos. Incluso, las autoridades de la universidad pueden solicitar un video o hacer una verificación directa en las cuentas de los aspirantes.

Ahora bien, ¿por qué una escuela da este tipo de becas a los jugadores? La Universidad de Silicon Valley está especializada en medios digitales y diseño, así que considera que las habilidades en los videojuegos pueden ser útiles para sus estudiantes.

Sí, disfrutar Minecraft puede ayudar a los jugadores a pagar su universidad

Dominar Minecraft no es lo único para conservar la beca

La convocatoria de la universidad ha llamado mucho la atención por involucrar videojuegos; sin embargo, la institución también exige otros requisitos para que los jugadores puedan conservar la ayuda económica a largo plazo.

Además de completar los avances de Minecraft, los aspirantes deben escribir un reporte para explicar cómo sus habilidades en los videojuegos se relacionan con la educación y los resultados que quieren obtener en su formación profesional. Por ejemplo, pueden destacar habilidades como la resolución de problemas, la gestión de sistemas, la creatividad, la planificación o el trabajo en equipo.

Los beneficiarios también tendrán que mantener un buen promedio para conservar la beca. Adicionalmente, la universidad ofrece oportunidades similares a los jugadores de Terraria, No Man’s Sky, Ark: Survival Evolved y más videojuegos de diferentes géneros.

Minecraft y más juegos de supervivencia forma parte del programa universitario de becas

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