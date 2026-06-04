Microsoft sorprendió a los fans cuando anunció la dupla de Xbox Series X|S. En aquel entonces, muchos se preguntaron si la versión menos potente de la consola next-gen representaría algún obstáculo y frenaría el potencial de la actual generación. Aunque la compañía negó tal idea, múltiples estudios ya confesaron que, en efecto, crear ports para ese dispositivo es más difícil.

El Xbox Series S es una de las opciones más económicas que hay actualmente en el mercado, así que es ideal para quienes desean probar los lanzamientos más recientes sin hacer una gran inversión. El beneficio del lado de los consumidores es evidente, pero también es cierto que los desarrolladores enfrentan dificultades para crear juegos para dicha consola.

Recientemente, los responsables de uno de los mejores juegos para PC de 2024 revelaron el motivo por el que el port para consolas llegará primero a PlayStation 5 que al resto de plataformas. Y sí, confirmaron que la versión para Xbox tardará más en debutar por culpa de las limitaciones del Series S.

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No Rest for the Wicked se lanzará primero para PS5 por culpa del Xbox Series S

El título en cuestión es No Rest for the Wicked, el más reciente proyecto de los autores de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps. Esta propuesta de rol vio la luz del día en octubre de 2024, pero sólo llegó a PC bajo el formato de acceso anticipado. Por meses, se desconocía cuándo llegaría la versión 1.0.

Eso cambió esta semana, pues Moon Studios reveló durante el último State of Play que el RPG con elementos roguelike se lanzará para PlayStation 5 en octubre de 2026. La compañía también dio a conocer que el juego saldrá de early access y debutará oficialmente en PC junto al port de la consola de Sony.

En su sitio web, los desarrolladores confirmaron que las versiones para Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 debutarán en una fecha aún “por determinar”. Es fácil ver por qué tardará más en llegar a la consola híbrida, pero ¿qué sucede con el port para los ecosistemas de Microsoft?

En respuesta a un usuario en el servidor de Discord, Thomas Mahler, director de No Rest for the Wicked y cofundador de Moon Studios, explicó que la optimización del juego para Xbox Series S es lo que causó el retraso. “La Series S complica las cosas”, aseguró.

Un usuario afirmó con tono de broma que el RPG se lanzará para dispositivos móviles después de que estrene la versión para Xbox, pero el creativo aseguró que “las especificaciones de la Series S y las de los móviles no son muy diferentes en este momento”.

A pesar de sólo estar disponible en acceso anticipado, No Rest for the Wicked conquistó los corazones de los fans. En este momento tiene reseñas muy positivas en Steam con base a más de 62,000 comentarios de jugadores. Es comprensible que los fans de Xbox estén tristes con la noticia del retraso.

No Rest for the Wicked aún no tiene fecha de estreno para Xbox, y el Series S es el culpable

La polémica del Xbox Series S

Esta situación era de esperar. El año pasado, Thomas Mahler aseguró que muy posiblemente No Rest for the Wicked llegaría primero a PlayStation, y citó el hecho de que el PS5 se vende mejor que las consolas Xbox.

“Dadas las condiciones actuales del mercado, es posible que por el momento solo lo lancemos para PS5 y para Switch 2; tendremos que hablar con Microsoft para ver qué tiene sentido para Xbox”, comentó el desarrollador en julio. En respuesta a las críticas de los fans, afirmó que deben elegir bien sus prioridades porque son un estudio indie relativamente pequeño.

“Crear un port para Xbox implica adaptarlo a Xbox Series X y Series S, lo que requiere más tiempo de optimización que adaptarlo a PS5 y PS5 Pro. Por lo tanto, lo más probable es que primero lancemos el juego para PS5/PS5 Pro y así contentar a los fans, y luego ofrezcamos otras versiones más adelante”.

El estudio detrás de No Rest for the Wicked no es el primero en lidiar con las capacidades técnicas de la consola de Microsoft. En 2024, un artista de Rocksteady arremetió contra el Xbox Series S y afirmó que ojalá “nunca hubiera existido”.

Xbox Series S aún es motivo de polémica

Por otra parte, el port para Xbox de Baldur’s Gate 3 tardó más de lo planeado debido a las limitaciones de hardware. Al final, Larian Studios tuvo que sacrificar uno de los aspectos centrales de la experiencia para garantizar que se lanzara esa versión.

Pero cuéntanos, ¿crees que la consola es un lastre? ¿Te molesta esperar más por No Rest for the Wicked? Déjanos leerte en los comentarios.

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