Vivimos una generación de consolas muy atípica; en lugar de que los dispositivos bajen de precio y se vuelvan más económicos con el paso del tiempo, hemos visto cómo sufrieron aumentos de costo bastante significativos. Y en efecto, el PlayStation 5 ya es más caro que nunca, lo que inevitablemente afectó sus ventas… al menos en un país.

De acuerdo con un nuevo informe, el PS5 sufrió una caída importante en Reino Unido. Aunque no se especificaron cifras, se dice que apenas superó al Xbox Series X|S, que desde hace años lidia con bajas ventas debido al poco interés del público y otras decisiones corporativas que afectaron la imagen de la marca.

Lo que llama la atención es que la plataforma de Microsoft vio un ligero aumento de ventas durante el mes pasado, y se cree que ese logro fue posible gracias, en gran medida, al lanzamiento de uno de los mejores juegos de 2026: Forza Horizon 6.

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Las ventas de PS5 caen en picada en Reino Unido

Esta información proviene del analista Christopher Dring, quien publicará un artículo con más detalles próximamente. Por el momento, utilizó sus redes sociales para compartir un adelanto y afirmar que la consola de actual generación de Sony tuvo un mes complicado en mayo.

En específico, el reporte señala que las ventas del PS5 cayeron alrededor de 50% durante el mes pasado en Reino Unido. Aunque no se especifica, se cree que esa cifra es en comparación con abril. Y aunque tampoco se compartió el número de unidades despachadas, se dice que apenas estuvo por encima del dispositivo de Microsoft.

Según Christopher Dring, el PlayStation 5 solamente logró superar al Xbox Series X|S por un pequeño margen de unas 400 unidades. Y sí, ambas consolas quedaron por debajo del Nintendo Switch 2, que mantuvo el liderazgo y se colocó en el primer puesto durante mayo en aquel país.

Aunque el reporte del analista de The Game Business lo obvia, es fácil asumir que este desplome en las ventas de la plataforma de Sony se debió al reciente aumento de precio. En marzo de este año, se informó que la consola next-gen se volvería más cara, pues el modelo base pasaría de costar $549 USD a $649 USD, mientras que la versión Pro ahora está disponible a cambio de $899 USD.

Este aumento entró en vigor a principios de abril, pero algunas tiendas minoristas mantuvieron el costo anterior durante dicho mes. Fue hasta mayo en la que la mayoría de los establecimientos aplicaron el incremento. Tampoco ayuda el hecho de que hubo sequía de exclusivos. Al considerar esto, es fácil asumir que muchos jugadores simplemente no encontraron motivos para adquirir el PlayStation 5.

Las ventas de PS5 se desploman 50% en Reino Unido tras el reciente aumento de precio

Xbox Series X|S aumenta sus ventas en UK

Para nadie es secreto que el Xbox Series X|S enfrenta un momento complicado. Sin ir muy lejos, un reporte de enero reveló que 2025 fue el peor año en ventas para las consolas de Microsoft en Reino Unido. Es evidente que la compañía tiene mucho trabajo por hacer para revertir esa situación.

Dicho esto, parece que los exclusivos sí pueden impulsar el rendimiento comercial de una plataforma de videojuegos. De acuerdo con Christopher Dring de The Game Business, la consola next-gen de Xbox vio un incremento de 12% durante mayo en Reino Unido gracias al popular lanzamiento de Forza Horizon 6.

El título de Playground Games fue todo un fenómeno: además de recibir excelentes calificaciones por parte de la prensa especializada y los fanáticos, fue un éxito de ventas y rompió récords de jugadores en Steam. Y aunque se espera que llegue a PS5 a finales de este año, la única forma de jugarlo en este momento es en PC y Xbox Series X|S.

Xbox Series X|S aumenta sus ventas en UK gracias al éxito de Forza Horizon 6

Pero dinos, ¿compraste un PlayStation 5 en las últimas semanas? ¿Crees que ahora mismo vale la pena? Déjanos leerte en los comentarios.

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