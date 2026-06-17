Los juegos relajantes siguen ganando terreno entre quienes buscan experiencias tranquilas y creativas. Ahora, un nuevo título quiere conquistar a los amantes de las plantas con una propuesta llena de color, decoración y gestión ligera. Se trata de Leafy Corner, una aventura acogedora que por fin confirmó su fecha de estreno.

El proyecto de Fireline Games apuesta por una experiencia centrada en el cuidado de plantas y la administración de una pequeña tienda. Gracias a su estilo relajado y su enfoque creativo, busca convertirse en una opción atractiva para quienes disfrutan títulos del género cozy.

Leafy Corner abrirá sus puertas el 30 de julio

Fireline Games anunció que Leafy Corner estará disponible el próximo 30 de julio en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC, mediante Steam y Microsoft Store.

En esta aventura los jugadores se convertirán en propietarios de una tienda especializada en plantas. El objetivo principal será cultivar, cuidar y vender una gran variedad de especies mientras se atienden las necesidades de los clientes.

Una de las características más llamativas es que las plantas crecen de forma gradual. Los jugadores podrán observar cómo aparecen nuevas hojas con el paso del tiempo mientras mantienen cada ejemplar en las mejores condiciones posibles.

Aquí puedes ver el avance:

Más de 100 plantas y muchas opciones de personalización

El título ofrecerá más de 100 plantas únicas inspiradas en especies reales de interior. Además, será posible descubrir variaciones especiales, lo que añadirá un incentivo extra para los coleccionistas.

La experiencia también permitirá decorar la tienda con diferentes muebles, macetas, estanterías y adornos. Cada elemento podrá combinarse con distintos colores para crear un espacio completamente personalizado.

Los clientes tendrán solicitudes específicas y, en ocasiones, bastante curiosas. Encontrar la planta adecuada para cada persona formará parte importante de la jugabilidad y ayudará a mejorar la reputación del negocio.

A medida que la tienda crezca, los jugadores completarán tareas, desbloquearán nuevo contenido y tendrán acceso a más opciones de decoración y gestión.

Con su combinación de simulación, decoración y jardinería, Leafy Corner busca ofrecer una alternativa relajante para quienes disfrutan los juegos de gestión sin presión.

¿Te gustaría administrar una tienda de plantas virtual? ¿Crees que Leafy Corner puede convertirse en uno de los cozy games más populares del año? Cuéntanos en los comentarios.

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