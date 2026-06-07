Los fans de los juegos de acción desafiantes recibieron una de las sorpresas más importantes del Xbox Games Showcase. Después del éxito de Wo Long: Fallen Dynasty, KOEI TECMO y Team NINJA confirmaron que la aventura inspirada en la era de los Tres Reinos regresará con una nueva entrega.

Durante el evento, ambas compañías revelaron oficialmente Wo Long 2: Wings of Ember, una secuela que promete expandir las ideas del juego original y ofrecer combates todavía más intensos en una versión oscura y fantástica de la antigua China.

El anuncio llegó acompañado de un primer trailer que mostró nuevos escenarios, enemigos demoníacos y varios enfrentamientos cargados de acción. Aunque todavía quedan muchos detalles por conocer, el avance dejó claro que la fórmula que conquistó a millones de jugadores está de regreso.

La guerra de los Tres Reinos continúa con nuevos horrores sobrenaturales

Según la información compartida por KOEI TECMO, la secuela volverá a trasladar a los jugadores a una versión fantástica de la época de los Tres Reinos, uno de los periodos más famosos de la historia china.

En esta ocasión, los campos de batalla estarán nuevamente dominados por demonios y criaturas sobrenaturales que amenazan con destruir todo a su paso. Los jugadores deberán perfeccionar sus habilidades y enfrentar desafíos todavía más peligrosos mientras luchan junto a héroes históricos que dejaron huella en la historia.

El trailer de revelación mostró varias secuencias de combate que mantienen el estilo rápido y agresivo que convirtió al primer juego en una de las propuestas más destacadas dentro del género soulslike.

Aquí puedes ver el avance:

Team NINJA quiere llevar el combate a un nuevo nivel

Uno de los principales objetivos de la secuela será evolucionar el sistema de combate. Los desarrolladores adelantaron que las artes marciales chinas tendrán nuevas posibilidades, ofreciendo más opciones para afrontar cada enfrentamiento.

El anuncio también destacó el enorme éxito del primer título. De acuerdo con KOEI TECMO, Wo Long: Fallen Dynasty superó los 5 millones de jugadores en todo el mundo, una cifra que ayudó a consolidar la franquicia como una de las propiedades más importantes del estudio.

La buena noticia para los usuarios de Xbox es que Wo Long 2: Wings of Ember formará parte del programa Xbox Play Anywhere y estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass.

Por ahora no existe una fecha específica de lanzamiento, pero KOEI TECMO confirmó que el juego llegará a principios de 2027 para Xbox Series X|S, PC y otras plataformas.

¿Jugaste Wo Long: Fallen Dynasty cuando debutó en Game Pass? ¿Qué mejoras te gustaría ver en esta nueva entrega de Team NINJA? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente