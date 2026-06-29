Las colaboraciones siguen llegando a UNO, y esta vez es el turno de uno de los personajes independientes más queridos de los videojuegos. Los jugadores ya pueden personalizar sus partidas con un nuevo paquete cosmético basado en Shovel Knight, una propuesta que celebra el estilo retro del famoso caballero de la pala.

El contenido está disponible desde ahora y ofrece una nueva apariencia para el juego, ideal para quienes disfrutan el clásico título de acción en 2D desarrollado por Yacht Club Games.

Un paquete lleno de nostalgia para los fans de Shovel Knight

El nuevo Shovel Knight Cosmetic Pack transforma el aspecto de UNO con elementos inspirados en la aventura de clásica. Cada partida puede lucir un estilo completamente diferente gracias a un escenario, cartas y efectos basados en el universo del famoso héroe.

Entre los objetos incluidos destacan los siguientes:

Un tablero con una escena en pixel art en 3D donde los jugadores se reúnen alrededor de una fogata en medio del bosque

Un mazo de cartas con 16 diseños exclusivos inspirados en personajes del universo de Shovel Knight

Una pista musical chiptune tomada del reconocido soundtrack del juego

4 avatares con personajes icónicos

Un marco para avatar

Un efecto visual especial para las cartas de acción y comodines

Los jugadores pueden utilizar todos los elementos al mismo tiempo o combinar únicamente sus favoritos para crear una presentación personalizada durante las partidas.

Un contenido opcional con precio accesible

Este paquete cosmético tiene un precio de $3.99 USD. Es importante señalar que únicamente modifica la apariencia del juego y la ambientación de las partidas, por lo que no agrega nuevas reglas, modos de juego o ventajas competitivas.

Durante los últimos años, UNO se ha convertido en una plataforma frecuente para colaboraciones con diferentes franquicias de videojuegos. La llegada de Shovel Knight amplía esa lista y ofrece otra forma para que los seguidores del caballero revivan su aventura mientras disfrutan el clásico juego de cartas con amigos.

¿Te gustaría ver más colaboraciones de UNO con juegos independientes? Cuéntanos en los comentarios.

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