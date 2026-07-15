YouTube se ha consolidado como la plataforma de videos más popular entre los usuarios y los creadores de contenido, lo que ha obligado a Google a buscar alternativas para ofrecer un mejor servicio y, al mismo tiempo, opciones para monetizar de forma más agresiva su plataforma por medio de publicidad.

Los usuarios tienen la opción de pagar una suscripción Premium para evitar interrupciones comerciales mientras disfrutan de su contenido favorito; sin embargo, algunas personas que usan dicho servicio están inconformes y presentaron una demanda colectiva contra YouTube.

¿La razón? Diversas personas se sienten “estafadas”, pues mes con mes pagan su suscripción, pero aún así tienen que ver publicidad en la plataforma. Por ello, le exigen a Google que haga cambios en su servicio y no prometa beneficios que realmente no puede cumplir.

Video relacionado: ¡El fin del gaming accesible! Ser gamer es más caro que nunca

Usuarios de YouTube Premium demandan a Google

Uno de los beneficios más atractivos de YouTube Premium es la posibilidad de disfrutar videos sin comerciales. Algunos usuarios consideran que Google miente a sus usuarios, pues la suscripción en realidad no elimina toda la publicidad de la plataforma.

El pasado 14 de julio, William Flemming y Devin Rose, usuarios de YouTube Premium, presentaron una demanda colectiva ante Tribunal de Distrito Norte de California, Estados Unidos. Acusan a Google de incumplir sus promesas, pues su plataforma de videos no está realmente libre de comerciales con una suscripción.

Los usuarios argumentan que Google promociona YouTube Premium como un servicio “sin interrupciones” y “sin publicidad”, pero la realidad es que no elimina los comerciales que los creadores de contenido hacen directamente en sus videos, como parte de patrocinios o campañas pagadas.

Desde la perspectiva de Flemming y Rose, YouTube Premium también debería ocultar todas las partes de los videos donde existen patrocinios. La demanda cita casos concretos de anuncios donde los creadores de contenido promocionan servicios de VPN en medio de sus videos.

Los demandantes consideran que este tipo de anuncios son semejantes a los que se reproducen de forma automática en YouTube, pues interrumpen la experiencia los usuarios, incluso la de aquellos que pagan una suscripción Premium.

Ante esto, los usuarios exigen que Google sea más claro al momento de explicar qué beneficios ofrece su servicio de suscripción, que actualmente se ofrece por $159 MXN en su plan individual mensual.

Usuarios de YouTube Premium demandaron a Google porque creen que no cumple con lo que promete

Google advierte sobre los límites de YouTube Premium, pero usuarios no están satisfechos

En su servicio al cliente, Google especifica que YouTube Premium elimina los comerciales de la plataforma; sin embargo, los usuarios aún pueden encontrar contenido publicitario en los videos de importantes creadores de contenido. Esto incluye enlaces de afiliados, anuncios patrocinados y más.

Pese a esta advertencia, los demandantes aseguran que dicha explicación debería aparecer de forma visible en los términos y condiciones de la suscripción de paga. De lo contrario, decir que YouTube Premium ofrece una experiencia “sin comerciales” sería publicidad engañosa.

Como consecuencia, los usuarios buscan que Google sea más transparente y pague una indemnización por daños y prejuicios a los suscriptores de YouTube Premium, debido a que el servicio no cumple lo que promete.

La publicidad sigue causando polémicas y problemas legales para Google

Anteriormente, Google recibió fuertes críticas por imponer anuncios de 90 segundos o más que son imposibles de omitir. Usuarios acusaron a la compañía de prácticas abusivas para incentivar las suscripciones de paga. Por otro lado, Premium aumentó de precio recientemente en varias regiones, lo que también desató el enojo de muchos usuarios.

En esta página encontrarás otras noticias relacionadas con YouTube.

Video relacionado: ¡Se acabó! Los juegos como servicio están colapsando

Fuente