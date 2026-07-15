Los seguidores de Castlevania ya pueden marcar una fecha en el calendario. Después de meses de expectativa, KONAMI confirmó que Castlevania: Belmont’s Curse debutará en Nintendo Switch al mismo tiempo que en el resto de plataformas, una noticia que seguramente alegrará a quienes esperaban disfrutar esta nueva aventura en la consola híbrida de Nintendo.

La compañía compartió el anuncio a través de su cuenta oficial en X, poniendo fin a las dudas sobre un posible lanzamiento posterior en la consola. Así, los jugadores podrán comenzar la nueva misión de los Belmont desde el primer día.

Castlevania: Belmont’s Curse llegará a Nintendo Switch el 15 de octubre

Por medio de una publicación en redes sociales, KONAMI confirmó que la versión de Nintendo Switch de Castlevania: Belmont’s Curse estará disponible el 15 de octubre, exactamente la misma fecha en que llegará al resto de plataformas.

La decisión resulta importante para los propietarios de la consola, pues en varias ocasiones algunos títulos de terceros han debutado semanas o incluso meses después en sistemas de Nintendo. En esta ocasión, la compañía apostó por un lanzamiento simultáneo para todos los jugadores.

Aunque el anuncio fue breve, basta para confirmar que los usuarios de Nintendo Switch no tendrán que esperar más tiempo para sumarse al regreso de una de las franquicias más importantes del género de acción y exploración.

Un nuevo capítulo para una franquicia legendaria

Castlevania: Belmont’s Curse es uno de los proyectos más esperados por los fans de la serie, ya que promete recuperar la esencia clásica que convirtió a la franquicia en un referente de la industria. El juego pondrá nuevamente a los jugadores en la piel de un miembro del legendario clan Belmont para enfrentar criaturas de la noche y desafiar a poderosos enemigos.

Te recordamos que el juego llevará a París y será protagonizado por Rose Belmont, quien es la hija de Trevor Belmont y Sypha Belnades, aunque KONAMI todavía guarda varios detalles sobre la aventura.

¿Planeas jugar Castlevania: Belmont’s Curse en Nintendo Switch? ¿Qué esperas del regreso de la franquicia de KONAMI? Cuéntanos en los comentarios.

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