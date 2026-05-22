La Esports World Cup 2026 marcará un momento histórico para el torneo, ya que por primera vez se celebrará fuera de Arabia Saudita. La organización confirmó que París, Francia, será la sede del evento entre el 6 de julio y el 23 de agosto de 2026.

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¿Por qué cambió de sede la Esports World Cup 2026?

De acuerdo con la Esports Foundation (EF), la decisión forma parte de una estrategia de crecimiento a largo plazo enfocada en llevar la competición a distintos mercados y fortalecer su presencia mundial.

Además, señalaron que el contexto regional actual aceleró los planes de movilidad internacional para garantizar estabilidad tanto a equipos y jugadores como a patrocinadores, creadores de contenido y aficionados.

Con este movimiento, la EF apuesta por expandir el alcance global de la competencia y comenzar una nueva etapa internacional para el campeonato, que hasta ahora había tenido como sede exclusiva la ciudad de Riad.

Ralf Reichert, director de la organización, destacó que Riad fue clave para convertir a la Esports World Cup en uno de los eventos más importantes de la industria competitiva, pero aseguró que París representa el siguiente gran paso para el torneo gracias a su tradición deportiva y cultural.

Un evento de esports con audiencia de más de 700 millones

La capital francesa será escenario de una edición que reunirá a más de 2000 jugadores y 200 clubes provenientes de más de 100 países.

Los participantes competirán en 25 torneos distintos y buscarán quedarse con una bolsa acumulada superior a los $75 millones de dólares. Se considera una de las más altas en la historia de los esports.

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La organización también compartió cifras de crecimiento de la edición 2025, que logró superar los 750 millones de espectadores alrededor del mundo y acumuló más de 350 millones de horas vistas. El evento fue transmitido mediante decenas de plataformas y socios internacionales en múltiples idiomas, consolidando su alcance global.

Por ahora, la sede exacta dentro de París todavía no ha sido revelada, aunque la fundación adelantó que los detalles se anunciarán en las próximas semanas. También confirmó que jugadores, clubes y aficionados con entradas recibirán información directamente conforme avance la planificación del evento.

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