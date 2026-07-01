Los fans de Warhammer podrían recibir muy pronto una buena noticia. Un nuevo registro apareció en la base de datos de la Entertainment Software Rating Board (ESRB) y reveló que Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ya fue clasificado para Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

Aunque sus responsables todavía no hacen un anuncio oficial para estas plataformas, este tipo de registros suele ser una señal de que el lanzamiento o la presentación del juego está cada vez más cerca.

La ESRB ya clasificó el juego para Nintendo Switch 2 y PS5

La ESRB otorgó a Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition la clasificación Mature 17+ (M). El organismo explica que el título contiene sangre, violencia intensa e interacciones entre usuarios.

La descripción confirma que los jugadores controlan a Titus, un ultramarine que lucha contra una invasión Ork. La aventura mantiene la acción en tercera persona y permite utilizar espadas sierra, rifles de francotirador, ametralladoras, hachas y explosivos para enfrentar enormes grupos de enemigos.

El documento también destaca que los combates son muy rápidos y espectaculares. Los disparos, los efectos de cámara lenta y los gritos de los enemigos forman parte constante de la experiencia.

La violencia será uno de los grandes protagonistas

La clasificación también deja claro que esta edición conservará el nivel de violencia característico de la franquicia. Durante las batallas aparecen grandes salpicaduras de sangre que permanecen sobre el escenario.

Algunos ataques permiten decapitar enemigos o hacer que exploten en pedazos, mientras que varios escenarios muestran extremidades y restos humanos esparcidos por el campo de batalla.

Todos estos elementos fueron suficientes para que la ESRB mantuviera la clasificación para mayores de 17 años, algo que seguramente resultará familiar para quienes ya disfrutaron entregas anteriores de la serie.

Por ahora, ni el desarrollador ni el distribuidor han confirmado la fecha de lanzamiento de Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition en Nintendo Switch 2 y PlayStation 5. Sin embargo, la aparición de esta clasificación fortalece la posibilidad de que ambas versiones sean anunciadas oficialmente muy pronto.

¿Te gustaría jugar Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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