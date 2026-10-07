Tras meses de incertidumbre, ya hay un camino a seguir para Warner Bros. Games tras la adquisición de Paramount por $111 mil millones de dólares que se cerró esta semana.

La división de videojuegos que por años se encarga de llevar al gaming franquicias como Harry Potter, el universo de DC Comics y Game of Thrones, seguirá en el negocio, aunque no en su forma original.

La adquisición, como en la mayoría de los casos, tendrá efecto en la composición y estructura del negocio de gaming y eso podría traer malas noticias.

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Warner Bros. Games seguirá haciendo videojuegos tras la compra de Paramount, pero lo hará como parte de una fusión

Por medio de un comunicado para Variety, Andy Gordon, presidente de Skydance, reveló que sucederá con la división de videojuegos en la que se encuentra WB Games.

De acuerdo con el directivo, Paramount Games Studio y Warner Bros. Games se fusionarán en una nueva división que se encargará del desarrollo de videojuegos inspirados en las franquicias de ambas compañías.

Esta nueva división de gaming operará bajo la dirección de Tony Driscoll, presidente de Paramount Games Studio, quien declaró lo siguiente:

“Estamos invirtiendo en nuestros futuros motores de crecimiento junto con nuestras ambiciones principales en TV, cine y aquellas que ven directo al consumidor: videojuegos, experiencias, productos de consumo y publicación.

Estos son pilares fundamentales de nuestra estrategia para fomentar la interacción y el fandom tanto en el mundo físico como en el digital. Queremos encontrarnos con los consumidores donde observen, jueguen y participen. Al mismo tiempo, vemos oportunidades para ampliar la narrativa de DC Comics y ampliar nuestra oferta de comercio electrónico para conectar a los fans con las marcas que aman".

Reputado analista teme lo peor para Warner Bros. Games

La fusión de los editores y desarrolladores de gaming marcará el final de Warner Bros. Games, al menos como se le conoció durante décadas.

Al respecto, el reconocido analista de Circana, Mat Piscatella, consideró que este es el final de WB Games y no anticipa buenas noticias para sus empleados. Deseó lo mejor a quienes estarán en medio de esta transición, pero hay temor por un detalle.

En toda adquisición multimillonaria y fusión, hay despidos y en años recientes WB Games no tuvo buenos resultados más allá de Hogwarts Legacy. El resto de sus juegos fueron un fracaso comercial y si bien el editor seguirá como parte de una nueva división, eso no significa que todo los involucrados mantendrán su trabajo.

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