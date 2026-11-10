LO QUE DEBES SABER:

Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, trabaja en un videojuego inspirado en sus gustos, el cual incluye referencias a su propio contenido

El videojuego recibió muchas críticas por el aparente uso de inteligencia artificial para crear el arte pixelart y otros apartados

A pesar de las reacciones negativas, el youtuber mexicano defendidó su proyecto

Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, es uno de los creadores de contenido más importantes de México y el resto de Latinoamérica, pues fue un pionero en la región con sus divertidos videos de sketches, vlogs y parodias. A lo largo de su extensa trayectoria, exploró numerosas facetas. Y ahora, dio de qué hablar por intentar crear su propio videojuego.

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Werevertumorro desarrolla su propio videojuego, aparentemente hecho con IA

Se desconoce la escala real del proyecto, y también está por verse si el juego en cuestión verá la luz del día. Aun así, el youtuber mexicano ya mostró la primera imagen y compartió los detalles preliminares. Si bien muchos fans se mostraron interesados, otros criticaron al influencer por utilizar lo que parece ser inteligencia artificial.

A través de una publicación en redes sociales, Gabriel Montiel mostró la primera captura de pantalla del videojuego en el que trabaja. En el texto, explica que lo desarrolló con base a sus preferencias personales. “Lo hice todo yo a como me gustaría que fuera: personajes, habilidades y así”, explicó.

Werevertumorro comenta que su intención es implementar muchos easter eggs para garantizar que sus fanáticos se la pasen muy bien mientras lo juegan. Es probable que los guiños sean referencias directas a los sketches y videos del creador de contenido, así como a otras personalidades del Internet.

El influencer de 37 años confirma que el título tendrá un modo en línea para 2 jugadores. Si bien se desconoce a qué género pertenece este videojuego, la imagen parece indicar que será una aventura beat ‘em up, quizás inspirada en clásicos como Golden Axe, Double Dragon y Final Fight.

La única imagen compartida hasta el momento muestra el menú principal, en la que se elige al “héroe”. Parece que habrá diversos personajes jugables, cada uno con su propia serie de estadísticas y habilidades. También es posible ver que hay pestañas de ranking, retos diarios y tienda, lo que sugiere que el título tendrá un componente online e incluirá microtransacciones.

Por supuesto, lo que más llama la atención son los personajes. La captura destaca a Wero, quien puede lanzar ataques de energía. En la pantalla también es posible observar a Poncho, Mr. Camuflash, Dr. Coloso, Signos y Faster. Los fanáticos de Gabriel Montrel serán capaces de identificar algunas referencias en la selección.

Werevertumorro trabaja en un nuevo juego, que aparentemente está hecho con IA

Juego de Werevertumorro recibe críticas negativas por usar inteligencia artificial

Werevertumorro compartió muy pocos detalles sobre el proyecto, así que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Se desconoce si el desarrollo se encuentra en una etapa avanzada, y también es un completo misterio la fecha de lanzamiento, el precio y las plataformas en las que estará disponible.

Cuando el influencer MrFerruzca se ofreció para participar en la producción como Beta tester, Gabriel Montiel preguntó si tenía Android. Esto parece confirmar que el proyecto está pensado para dispositivos móviles.

Si bien la idea de que Werevertumorro desarrolle su propio videojuego llamó la atención de la comunidad, el proyecto recibió de inmediato muchas críticas negativas. ¿El motivo? Todo parece indicar que el youtuber mexicano utilizó inteligencia artificial para crearlo. Aunque no está confirmado, el estilo visual de aspecto pixelart luce igual a las típicas imágenes hechas con IA.

“El filtro confirma que es pura IA. Qué decepción”, dijo una persona en la sección de comentarios. “Un juego que cualquiera te hace con IA”, escribió otro.

“Lo voy a probar cuando lo saques. Entiendo que para ti es negocio y quieres sacarle la ganancia máxima, pero aprende de Dalas y todos los demás que han sacado juegos de IA. Apréndele mejor algo a los cotorros que si usaron mano de obra especializada; se nota el amor al juego”, dijo un seguidor.

Curiosamente, Gabriel Montiel respondió a esa crítica negativa. “No tienes ni idea de cómo es y me dices que le aprenda y no le aprenda a otros”.

Por ahora, deberemos esperar para conocer más detalles del proyecto. Inevitablemente, este caso recuerda al de SeaCret 1, el videojuego del también youtuber DalasReview. Este título está hecho con inteligencia artificial, lo que provocó que recibiera decenas de críticas negativas en Steam.

Gabriel Montiel recibe muchas críticas negativas porque todo parece indicar que su juego utiliza IA

Pero cuéntanos, ¿te llama la atención el juego de Werevertumorro? ¿Apoyas las críticas de la comunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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