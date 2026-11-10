LO QUE DEBES SABER:

Grand Theft Auto VI se convirtió en el juego con mayor número de reservas en la historia de las tiendas digitales de PlayStation y Xbox

Reporte revela que el juego ya vendió aproximadamente 9.69 millones de unidades durante su fase de reserva

Se recomienda a los jugadores descargar GTAVI con antelación para evitar posibles problemas en la red

Grand Theft Auto VI promete ser el videojuego más ambicioso de todos los tiempos, y sobra decir que hay mucho entusiasmo a su alrededor. Falta poco para descubrir si cumple con las altas expectativas de la comunidad, pero lo mejor será que los jugadores lo descarguen cuanto antes si desean evitar posibles problemas de red.

Aunque aún no se revelan datos de venta oficiales, tanto Microsoft como Sony confirmaron que GTAVI ya hizo historia en las tiendas digitales de XBOX y PlayStation. Se estima que la nueva entrega fue capaz de vender millones de copias sólo durante su periodo de preventa.

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Grand Theft Auto VI es el juego más reservado de la PS Store y Microsoft Store

El camino hacia la nueva entrega estuvo lleno de obstáculos y polémicas, pero ya estamos en la recta final. Después de sufrir un par de retrasos, Rockstar Games finalmente lanzó las preordenes a mediados de este año. La noticia generó polémica debido al precio y la ausencia de una edición física.

Grand Theft Auto VI cuesta $79.99 USD en su edición básica, mientras que la Ultimate Edition, que da acceso a contenido extra, se vende por $99.99 USD. A pesar de la reacción negativa de los jugadores, el jefe de Take-Two Interactive confirmó hace unos meses que la versión menos barata es la más popular.

Pese a toda la controversia, es evidente que miles de personas no perdieron el tiempo y corrieron en masa para preordenar su copia de GTAVI. En la víspera del lanzamiento oficial, tanto XBOX como PlayStation revelaron que el videojuego de mundo abierto es el estreno más reservado en la historia de la Microsoft Store y la PS Store.

Ninguna compañía reveló cifras de ventas, así que es imposible saber cuántas personas ya compraron el juego en formato digital a través de las tiendas de Microsoft y Sony. Aun así, se estima que la aventura protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval ya generó millones de dólares en ganancias.

De acuerdo con la firma Sensor Tower, Grand Theft Auto VI ya vendió 9.69 millones de unidades, lo que está por encima de las 8 millones de copias que se reportaron hace un par de semanas. En caso de que esta información sea precisa, las reservas de la nueva entrega estarían por encima de grandes lanzamientos como Cyberpunk 2077.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, declaró esta semana que el número de preventas de GTAVI superó con creces las expectativas iniciales de la compañía, y señaló que el entusiasmo por el sandbox es tan grande que incluso provocó que NBA 2K27 vendiera menos debido a que la gente prefirió comprar el juego de mundo abierto.

GTAVI es un éxito en su fase de preventa en XBOX y PlayStation

GTAVI podría provocar problemas de red en las tiendas digitales de PlayStation y XBOX

Si bien el lanzamiento oficial tendrá lugar hasta finales de la siguiente semana, los jugadores que preordenaron su copia digital o “física” ya pueden descargar el juego en PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Naturalmente, la aplicación permanecerá inaccesible hasta el estreno.

La precarga se puso en marcha el 10 de noviembre, y los primeros reportes de los jugadores revelan que Grand Theft Auto VI tiene un peso de más de 200 GB en ambos ecosistemas. En un comunicado oficial, Sony reveló que el juego será compatible con las funciones exclusivas del PS5 Pro.

En paralelo, Microsoft confirmó que los fanáticos podrán jugar GTAVI en XBOX One a través de la tecnología de Cloud Gaming. Independientemente de la versión que elijan los jugadores, Rockstar Games confirmó que el título de mundo abierto correrá a 30 fps tanto en XBOX Series X|S como en PlayStation 5.

Otro dato interesante es que Sony y Microsoft emitieron una advertencia para que los fanáticos precarguen la nueva entrega lo antes posible. Si bien no lo dicen claramente, sus palabras sugieren que las tiendas digitales podrían experimentar problemas de red debido al gran número de personas que intentarán descargar el juego al mismo tiempo.

“Dada la gran expectación que genera Grand Theft Auto VI, recomendamos encarecidamente a todos aquellos que deseen jugar el día del lanzamiento que precarguen el juego cuanto antes. Quienes adquirieron la versión con código incluido también pueden activarlo en cuanto lo reciban para comenzar la precarga”, se lee en el comunicado.

No es una advertencia descabellada. El año pasado, las consolas y Steam experimentaron errores de conexión a raíz del lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, uno de los títulos independientes más esperados de la década. Naturalmente, se espera que la situación sea mucho peor durante el debut de GTAVI.

Advierten que podría haber problemas en la descarga de Grand Theft Auto VI durante el lanzamiento en XBOX y PlayStation

Pero cuéntanos, ¿ya reservaste el juego? ¿En cuál plataforma lo compraste? Déjanos leerte en los comentarios.

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