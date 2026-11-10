LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games ha revelado detalles técnicos sobre cómo correrá Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, incluyendo mejoras para el PS5 Pro

GTAVI funcionará a 30 fotogramas por segundo en PS5, Xbox Series X|S y, posiblemente, en PS5 Pro, con el fin de mantener la fidelidad visual

La versión para PS5 Pro incluirá la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution y sombras con trazado de rayos

Luego de una larga espera, Rockstar Games por fin reveló detalles técnicos sobre Grand Theft Auto VI. Gracias a esto, por fin sabemos cómo correrá el título de mundo abierto en PlayStation 5 y XBOX Series X|S. La compañía explicó los beneficios que ofrecerá cada ecosistema, pero dejó claro que el título se disfrutará más en las consolas de Sony.

Esto debido a que GTAVI aprovechará las bondades únicas del PS5 y también ofrecerá mejoras exclusivas para los jugadores de PS5 Pro, la consola más potente de la compañía japonesa. Sin embargo, hay una mala noticia que, probablemente, decepcionará a los jugadores de cualquiera de estas consolas.

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¿Cómo correrá GTAVI en PS5 y XBOX Series X|S?

Por medio de un comunicado, Rockstar Games recordó a los jugadores que GTAVI ya se puede precargar en PS5 y XBOX Series X|S. También explicó que el juego de mundo abierto fue diseñado específicamente para aprovechar todo el potencial de las consolas de actual generación.

Debido a esto, GTAVI se jugará mejor en PS5, pues aprovechará la tecnología única de la consola de Sony. Para empezar, el título usará la retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos y el altavoz del DualSense. Asimismo, sacará provecho del audio Tempest 3D y del SSD de la consola para ofrecer tiempos de carga ultrarrápidos.

Sin embargo, hay una noticia que decepcionará a los jugadores de PlayStation y a los de XBOX: GTAVI apunta a una tasa de 30 cuadros por segundo. Rockstar tomó está decisión para mantener “la densidad y la fidelidad visual” del mundo abierto y sus personajes.

Así pues, GTA VI correrá a 30 fps en PS5, XBOX Series X|S y, al parecer, también en PS5 Pro. Hace poco, surgieron pistas sobre un posible modo a 40 fps para la consola más potente de Sony, pero Rockstar no lo menciona en su comunicado.

Algunos informantes hablaron sobre un posible modo a 120Hz , pero sin soporte para VRR o tasa de refresco variable. Sin embargo, Rockstar tampoco confirmó esta configuración.

GTAVI se ejecutará a 30fps en PS5 y XBOX Series X|S

¿Qué mejoras exclusivas tendrá GTAVI en PS5 Pro?

A pesar de que no se anunciaron mejoras de desempeño para los usuarios de un PS5 Pro, Rockstar sí confirmó que GTA VI aprovechará la consola más poderosa de Sony y tendrá algunas funciones exclusivas que lo harán lucir mejor que en un PS5 estándar y XBOX Series X|S.

El juego será compatible con la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que mejorará el aspecto del título mediante inteligencia artificial sin sacrificar desempeño o la tasa de cuadros por segundo.

Asimismo, los jugadores que jueguen GTAVI en PS5 Pro podrán disfrutar Vice City con un sistema de sombras con trazado de rayos, así que el título se verá más espectacular. Por ahora, no está claro si Rockstar planea otras mejoras técnicas para exprimir al máximo el potencial de la consola.

GTA VI ofrecerá sombras con trazado de rayos y PSSR en PS5 Pro

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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