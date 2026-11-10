LO QUE DEBES SABER:

Los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium pueden acceder a un catálogo rotativo de juegos AAA e independientes, el cual se actualiza mensualmente

En noviembre, PlayStation Plus ofrecerá acceso a un título nominado al GOTY en The Game Awards 2025, a un aclamado JRPG y a otros 8 juegos

PS Plus Essential ofrece una opción más económica que da acceso a Dead Island 2 y otros juegos mensuales

Quizás todo el mundo tenga los ojos bien puestos en Grand Theft Auto VI, pero tampoco podemos olvidar que hay jugadores que no están interesadas en él. Para todos ellos, les alegrará saber que Sony confirmó la lista oficial de los juegos que llegarán a PlayStation Plus a mediados de noviembre. Y sí, habrá mucho qué probar durante el mes.

El programa de paga expandió su oferta a partir de 2022, y ahora se vende en 3 niveles principales: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium. Los últimos 2 son los más caros y, por ende, incluyen la mayor cantidad de beneficios, entre los cuales encontramos el catálogo de juegos.

Los suscriptores de los planes más completos pueden acceder a una librería rotativa que contiene juegos AAA y títulos independientes. La lista se actualiza cada mes, y ya sabemos que un candidato al GOTY de 2025, un divertido spin-off de la franquicia Yakuza y otros 8 juegos se unirán al servicio.

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PlayStation Plus confirma la llegada de Death Stranding 2 y más juegos

A través de un comunicado oficial, Sony compartió más información sobre los títulos que están en camino a su programa de suscripción. Los jugadores que tengan una membresía activa en PS Plus Extra o PS Plus Premium (Deluxe) podrán acceder sin costo adicional a 10 juegos a mediados de este mes.

La adición más importante es la de Death Stranding 2: On the Beach, la segunda entrega de la confusa pero aclamada franquicia de Hideo Kojima. El videojuego de exploración con gran énfasis en la narrativa debutó en junio del año pasado y recibió elogios de la crítica y los fans, lo que le permitió obtener una nominación al GOTY en The Game Awards 2025.

Por supuesto, es imposible ignorar el hecho de que el exclusivo de PlayStation 5 en consolas llegará al servicio de suscripción pocos meses después de que se dio a conocer que Sony intentó cancelar PHYSINT, el nuevo juego de espionaje táctico de Kojima Productions. Al final, XBOX tomó las riendas de este proyecto.

Los jugadores que no estén interesados en Death Stranding 2 estarán contentos de saber que PS Plus Extra o PS Plus Premium (Deluxe) actualizarán su catálogo con otros 9 juegos. Uno de los más llamativos es Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un spin-off de la serie de RGG Studios que nos pone en el papel de Goro Majima.

Los fanáticos de los FPS podrán disfrutar Hell Let Loose, mientras que los entusiastas de los simuladores deportivos podrán darle una oportunidad a Cricket 2026. Y tal como se confirmó a principios de esta semana, PlayStation Plus también le dará la bienvenida al aclamado JRPG Dragon Quest 3 HD-2D Remake.

A partir de noviembre, Death Stranding 2 estará disponible "gratis" a través de PlayStation Plus

Estos 10 juegos empezarán a llegar a PlayStation Plus a partir del 11 de noviembre, aunque algunos se unirán al servicio en Estados Unidos y Reino Unido el 24 de noviembre. Esta es la lista completa de los títulos que llegarán al servicio durante este mes:

Atomfall (PS4, PS5)

Cricket 2026 (PS4, PS5)

Death Stranding 2: On the Beach (PS5)

Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5)

Freedom Wars Remastered (PS4, PS5) | Se requiere PS Plus Premium

Hell Let Loose (PS5)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5)

MotoGP 26 (PS5)

Soul Reaver 2 (PS4, PS5) | Se requiere PS Plus Premium

Trepang 2 (PS5)

Suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium Deluxe podrán jugar sin costo adicional Death Stranding 2 y otros 9 juegos

Ya disponibles los juegos gratuitos de PS Plus Essential de noviembre

PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) ganaron mucha popularidad gracias a su propuesta que recuerda a la de XBOX Game Pass de Microsoft, que también da acceso a un catálogo rotativo de juegos. Pero claro, muchos jugadores no quieren o pueden adquirir estos planes más caros.

PS Plus Essential es la alternativa más económica, pero aún así da acceso a uno de los beneficios más importantes del servicio: el catálogo mensual de juegos gratuitos. Durante noviembre, los suscriptores de PS4 y PS5 tendrán la oportunidad de conseguir una trilogía de títulos clásicos, una aventura de zombies y una experiencia indie.

Para ser más precisos, el programa de Sony ofrece sin costo adicional Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered y Monster Train 2. Estos videojuegos estarán disponibles “gratis” del 3 al 30 de noviembre. Si se reclaman durante ese periodo, será posible conservarlos para siempre en la biblioteca digital.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los juegos que llegarán a los niveles Extra y Premium durante noviembre? Déjanos leerte en los comentarios.

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