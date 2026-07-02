WhatsApp permanece como una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, y actualmente es una de las alternativas más utilizadas en México y el resto de LATAM. Es por eso que es muy importante prestar atención a la siguiente información, pues millones de usuarios perderán acceso en cuestión de días.

La app de Meta recibe actualizaciones de manera periódica para agregar nuevas funciones, mejorar la seguridad y corregir problemas. Aunque los parches hacen que sea más fácil de usar, también implica que los dispositivos móviles más antiguos queden obsoletos.

En efecto, los celulares más viejos y los sistemas operativos desactualizados son incapaces de correr efectivamente las versiones más recientes de WhatsApp. Ahora, se dio a conocer la lista completa de los equipos móviles que tienen los días contados y que muy pronto ya no podrán utilizar la aplicación.

Video relacionado: Si eres mexicano hiciste esto

WhatsApp dejará de funcionar en más de 20 modelos de celulares y móviles

Mediante su página oficial, Meta compartió información relevante sobre los equipos que perderán soporte durante la segunda mitad de 2026. El primer corte tendrá lugar en julio, por lo que las personas que tengan algún dispositivo incompatible perderán muy pronto el acceso a la app.

En el caso de los celulares Android, WhatsApp dejará de funcionar en cualquier equipo que tenga una versión inferior al sistema operativo Android OS 5.0. Del lado de Apple, los iPhone que no puedan actualizarse a la versión iOS 15.5 también serán incapaces de iniciar la aplicación de mensajería o, en su defecto, experimentarán errores técnicos.

En la lista de los dispositivos afectados, encontramos numerosos modelos de algunas de las marcas más populares de telefonía: desde Samsung y LG hasta Huawei y Sony. Naturalmente, los celulares iPhone más antiguos también pierden acceso a la app de Meta.

La compañía explica que cada año analizan cuáles son los equipos y sistemas operativos con la menor cantidad de usuarios, y señala que es probable que los dispositivos más obsoletos “no tengan las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”.

Las personas afectadas por el cambio pueden intentar instalar las versiones más recientes del sistema operativo, pero aquellas con dispositivos incompatibles simplemente ya no podrán usar la aplicación. Los usuarios que traten de mejorar su celular a través de modificaciones no oficiales, corren el peligro de bloquear su dispositivo móvil.

A partir de julio de 2026, muchos celulares y dispositivos móviles se quedarán sin WhatsApp

Lista de celulares iOS y Android en los que WhatsApp dejará de funcionar en julio

Dispositivos móviles Android que se volverán incompatibles con WhatsApp a partir de julio de 2026:

HTC : HTC One M7, HTC Desire 500, HTC Desire 300, HTC Desire 601

LG : LG Optimus G, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7 II, LG L70 y LG L90.

Motorola : primera generación de Motorola Moto G, Motorola Moto E y Motorola Moto X.

Sony : Sony Xperia Z, Sony Xperia M, Sony Xperia E1, Sony Xperia L y Sony Xperia SP.

Samsung : Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy Ace 4 y Samsung Galaxy Core II.

Huawei: Huawei Ascend P6, Huawei Ascend G6 y Huawei Ascend Y530.

Celulares iOS que perderán acceso a WhatsApp:

iPhone 4s

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos anteriores

WhatsApp dejará de funcionar en más de 20 modelos diferentes de celulares iOS y Android

Más celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026

De acuerdo con el centro de ayuda oficial de WhatsApp, los teléfonos que no tengan el sistema operativo Android OS 6.0 o versiones posteriores dejarán de funcionar en WhatsApp a partir del próximo 8 de septiembre de 2026. Del lado de Apple, la aplicación de mensajería sólo admitirá dispositivos con iOS 15.5 y posteriores después del 30 de noviembre.

Se espera que los equipos anteriores simplemente carezcan de las capacidades técnicas necesarias para recibir los próximos parches de seguridad y correr eficientemente las funciones más recientes de la app de Meta.

Pero dinos, ¿tienes algún celular que pronto será incompatible con la aplicación? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con WhatsApp.

Video relacionado: Huawei Mate 20 Pro: ¿El Android más poderoso para juegos móviles?

Fuente