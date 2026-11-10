LO QUE DEBES SABER:

La versión original de Wildwood cuenta con la participación de los startalents Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez

Tras las críticas de los fans, Imagem Films Mx anunció un redoblaje de la película

La nueva versión de la cinta animada de Laika se estrenará en los cines de México en noviembre

Wildwood: El Bosque Salvaje es posiblemente una de las mejores películas animadas de la década, gracias a su impresionante trabajo Stop motion que da vida a las bellas escenas de fantasía y acción; sin embargo, en nuestra región hubo un tema que se robó por completo la atención y manchó la buena recepción de la cinta: las actuaciones de voz.

El doblaje ganó mucha relevancia en años recientes, y hoy más que nunca se convirtió en una herramienta para promocionar una película, serie de TV y otros proyectos audiovisuales. Es por eso que en años recientes hemos visto la participación de muchos startalents en producciones importantes.

El problema es que muchas de las estrellas invitadas carecen de las credenciales necesarias para realizar un trabajo de buena calidad. El caso más reciente es el Wildwood, cuyo doblaje es tan malo que será reemplazado por una nueva versión que debutará muy pronto.

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La polémica de Wildwood tiene consecuencias reales

Wildwood: El Bosque Salvaje llegó a los cines de México y otras regiones a finales de octubre de 2026. Actualmente posee un índice de aprobación de 100% en Tomatazos y presume una calificación promedio de 87 en Metacritic.

Hablamos de uno de los proyectos más aclamados de la casa animada Laika, productora de clásicos modernos como Coraline, Kubo y ParaNorman. Tristemente, el mal doblaje opacó el buen recibimiento de la cinta y se llevó toda la atención, lo que, al parecer, tuvo un impacto negativo en el desempeño comercial de la película en nuestro país.

Wildwood cuenta con la participación de startalents. El tiktoker y comediante Javier Ibarreche fue el encargado de dar vida a Brendan en el doblaje latino, mientras que la actriz Macarena García, quien este año sorprendió con su rol de Sasha Sokol en la serie de Timbiriche, tuvo la responsabilidad de interpretar a la protagonista: Prue McKeel.

Por su parte, la actriz y conductora de televisión Natalia Téllez dio vida a Alexandra Svik, uno de los personajes más importantes de la más reciente película de Laika. Lamentablemente, el trabajo realizado por el grupo de startalents quedó muy por debajo de las expectativas de los fans.

En los días posteriores al estreno de la película animada, empezaron a compartirse clips que mostraban el doblaje de Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez. Además, la productora compartió algunos clips promocionales con las celebridades para darle visibilidad al proyecto.

Lastimosamente, y como ya se sabe, el resultado final fue bastante malo. En redes sociales, decenas de personas que vieron la película criticaron el trabajo de las estrellas invitadas. De igual forma, figuras prominentes de la industria de la actuación de voz se pronunciaron al respecto; algunos criticaron a los startalents y otros los defendieron.

Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez participaron en el doblaje latino oficial de Wildwood para México y LATAM

Wildwood: El Bosque Salvaje tendrá un redoblaje tras las críticas de los fanáticos

Este caso muy mediático puso sobre la mesa una vez más el tema controversial de los startalents en el mundo del doblaje. Si bien parecía que los fanáticos tendrían que conformarse con esta versión, hace un par de horas se confirmó una noticia que podría marcar un precedente para la industria del entretenimiento en México y LATAM.

A través de un comunicado oficial, la distribuidora Imagem Films Mx confirmó que Wildwood tendrá un redoblaje. A diferencia de lo que se creía, esta nueva versión también se estrenará en los cines de México a partir del 12 de noviembre de 2026. Por ahora, se desconoce si también tendrá un lanzamiento en otros países de Latinoamérica.

La compañía enfatizó que la primera versión se realizó conforme a estándares creativos y profesionales, y que contó con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en la distribución de la película en nuestro territorio.

Imagem Films Mx agradeció a todas las personas que trabajaron en la visión original, y aseguró que la creación de una nueva versión del doblaje latino “no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”.

En el mismo comunicado, la empresa afirma que siempre le da la bienvenida a los comentarios y la retroalimentación del público. También expresó su compromiso por apoyar el talento, las nuevas iniciativas y demás experiencias que acerquen a las personas a los cines.

“A quienes ya disfrutaron esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”, dijo la compañía.

Tras las críticas negativas que recibió la versión con Javier Ibarreche, Wildwood: El Bosque Salvaje tendrá un redoblaje

Aunque el mensaje oficial no lo menciona directamente, es fácil asumir que el redoblaje latino de Wildwood: El Bosque Salvaje eliminará por completo la participación de Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez. Por ahora, se desconoce la identidad de los actores que se unirán al reparto.

A través de una breve publicación en su cuenta personal de redes sociales, el actor profesional Emilio Treviño, quien dio vida a Curtis Mehlberg, confirmó que su trabajo permanecerá en la película animada. Se espera que el resto del elenco, con excepción de los startalents, aún formen parte del proyecto.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? ¿Crees que fue una buena decisión realizar un redoblaje? Déjanos leerte en los comentarios.

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