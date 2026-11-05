Dragon Ball Super: Beerus promete brindar la versión definitiva del popular pero criticado anime de 2015. Pese a que la nueva serie aún se encuentra en emisión, se acaba de confirmar una gran noticia que emocionará a los fanáticos de México y el resto de LATAM: el remake tendrá doblaje latino, y ya hay fecha de estreno oficial.

Por ahora, los responsables de la franquicia sólo confirmaron el estreno del doblaje al español latinoamericano para una plataforma de streaming. Se desconoce si también será posible disfrutar esta producción con voces a nuestro idioma en el resto de servicios que actualmente transmiten la serie.

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Dragon Ball Super: Beerus confirma fecha de estreno para el doblaje latino

La versión mejorada del anime se mostró por primera vez a principios de este año, y tuvimos que esperar hasta el pasado 16 de octubre de 2026 para presenciar el estreno internacional. Actualmente, la serie se transmite a través de Fuji TV en Japón, y los fans del resto del mundo podemos verla a través de Crunchyroll, HBO Max y Netflix.

Pero hay un servicio que tiene la ventaja. Por supuesto, nos referimos a Crunchyroll, que es la única plataforma oficial que emite los nuevos episodios de Dragon Ball Super: Beerus inmediatamente después de su estreno en Japón. Así pues, no resulta extraño que también vaya a tener la exclusiva de la versión con doblaje latino.

A través de un comunicado de prensa, la plataforma de streaming especializado en anime dio a conocer que la serie de Toei Animation se lanzará con voces al español latino a mediados de este mes. Aunque la comunidad reaccionó emocionada, hubo un par de cuestiones que generaron duda.

Crunchyroll confirmó que Dragon Ball Super: Beerus con doblaje latino se estrenará en exclusiva a través de su servicio de streaming el próximo 12 de noviembre de 2026. La compañía acompañó el anuncio con un trailer que permite escuchar las interpretaciones de los actores que conforman el reparto.

Al respecto, el anime contará con la participación de Mario Castañeda como Goku, René García en el papel de Vegeta, José Luis Orozco como Bills y Arturo Castañeda en el rol de Whis. Pese a que el comunicado se refiere al Dios de la Destrucción como Beerus, el trailer confirma que el show aún lo llamará Bills.

Dragon Ball Super: Beerus traerá de regreso a René García y al resto de actores originales

Todo indica que el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus reutilizará las actuaciones de la versión de 2015, e incluso los fans especulan que algunos diálogos provienen de las películas. Crunchyroll aún no se pronuncia al respecto, pero en el trailer se escucha a Luis Alfonso Mendoza y a Herman López, quienes tristemente ya fallecieron.

¡El doblaje al español de DRAGON BALL SUPER: BEERUS llega en exclusiva a Crunchyroll! 🐉🔮 A partir del 12 de noviembre a las 10 am CT, podrás disfrutar de nuevos episodios con doblaje cada semana.



Beerus, el Dios de la Destrucción, ha despertado. Tras tener un sueño sobre el… pic.twitter.com/lL5TNfZRv5 — Toei Animation Latinoamérica (@ToeiAnimationLA) November 5, 2026

Dragon Ball Super: Beerus estrenará los nuevos episodios con doblaje latino

Es evidente que Toei Animation hizo un gran esfuerzo para comercializar el remake fuera de su natal Japón. Y es que, además de la versión con voces al español latinoamericano, la compañía confirmó que el anime se estrenará el mismo día con doblaje al inglés y portugués.

Por ahora, no hay información para los fans de España que esperan ver Dragon Ball Super: Beerus en castellano.

De acuerdo con el comunicado oficial de Crunchyroll, la serie recibirá los doblajes el 12 de noviembre a las 8:00 AM PT. Además, el anuncio confirma que los nuevos episodios con voces al español se lanzarán semanalmente. Y claro, las personas que aún lo prefieran pueden ver el show con subtítulos y voces en japonés.

Es un misterio si el doblaje latino del nuevo show animado se unirá eventualmente al catálogo HBO Max y Netflix, pero todo parece indicar que no será el caso, al menos por ahora. Aun así, es bueno saber que los fanáticos podrán escuchar a Mario Castañeda, René García y el resto de actores.

Vale la pena señalar que el anime original de Dragon Ball Super ya se encuentra disponible en español. El lanzamiento de esa versión tuvo lugar a finales de octubre, así que los fanáticos ya pueden ver los 131 episodios de la serie de 2015 con doblaje latino en Disney+.

Dragon Ball Super: Beerus con doblaje latino se estrenará en Crunchyroll el próximo 12 de noviembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿planeas revisitar la serie con doblaje latinoamericano? Déjanos leerte en los comentarios.

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