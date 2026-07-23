La Temporada 4 del Ringside Pass de WWE 2K26 ya está disponible y añade nuevos luchadores, cartas Persona, movimientos, contenido para MyFACTION y objetos de personalización. Entre las incorporaciones más llamativas se encuentran The Hardy Boyz, el cantante Jelly Roll y la estrella mexicana de AAA Lady Shani, quienes llegan con decenas de nuevos movimientos y gestos para ampliar la experiencia dentro del juego.

Los jugadores que cuenten con el Premium Track podrán desbloquear de inmediato a estos 3 luchadores desde el primer nivel de la temporada. En conjunto, incorporan 47 nuevos movimientos y burlas, además de nuevas Cartas Persona, piezas para el creador de superestrellas, mejoras de RXP, monedas para The Island, fichas de MyFACTION y otras recompensas.

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The Hardy Boyz, Jelly Roll y Lady Shani encabezan el nuevo contenido

Uno de los mayores atractivos de esta actualización es la llegada de The Hardy Boyz, considerados una de las parejas más influyentes en la historia de la lucha libre profesional. Matt y Jeff Hardy fueron piezas clave durante la Attitude Era gracias a su estilo aéreo, el uso de escaleras y su participación en la creación de las icónicas luchas Tables, Ladders & Chairs (TLC).

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La actualización también incluye las versiones Team Xtreme de Lita ’00 y Jeff Hardy ’00 mediante Cartas Persona, permitiendo revivir una de las facciones más populares de aquella época.

El músico Jelly Roll, reconocido por su carrera como cantante y compositor, también se suma al elenco de WWE 2K26. Fanático de la WWE desde hace años, el artista ha participado en varios eventos recientes de la empresa, incluyendo un combate en parejas durante SummerSlam 2025, una victoria en SmackDown en 2026 y una intervención durante WrestleMania 42.

Su incorporación al videojuego permite utilizarlo como luchador jugable por primera vez dentro de la franquicia.

La luchadora mexicana Lady Shani, conocida como la “Princesa Tibetana”, también forma parte de la Temporada 4. La ex campeona AAA Reina de Reinas destaca por combinar movimientos de lucha libre aérea, técnica y castigos de fuerza, ofreciendo un estilo versátil para los combates dentro de WWE 2K26.

Four unforgettable additions. One explosive season! #WWE2K26



🎤 Jelly Roll

👑 Princesa Tibetana

🪜 The Hardy Boyz pic.twitter.com/NCIvf3PCHy — #WWE2K26 (@WWEgames) July 22, 2026

Contenido gratis para todos los jugadores

La actualización también incorpora novedades para quienes no cuentan con el Ringside Pass. Todos los jugadores podrán conseguir nuevas Cartas Persona con apariencias alternativas e históricas de varias Superestrellas, incluyendo:

Chad Gable ’16

John Cena ’25

Shinsuke Nakamura ’23

WrestleMania 42 Pack llegará en agosto

Por otra parte, 2K confirmó que el WrestleMania 42 Pack estará disponible el 19 de agosto de 2026. Este contenido será gratuito para quienes adquirieron la WWE 2K26 Monday Night War Edition, mientras que el resto de los jugadores podrá comprarlo por separado.

El paquete incluirá:

Arena de WrestleMania 42 - Noche 1

Arena de WrestleMania 42 - Noche 2

Cartas Persona para MyFACTION compatibles con todos los modos de juego

Persona de Cody Rhodes (WrestleMania 42)

Persona de Liv Morgan (WrestleMania 42), incluyendo su nuevo tema musical Trouble

Persona de Alexa Bliss (WrestleMania 42)

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