El final del soporte para el formato físico que PlayStation anunció para 2028 es un tema polémico y generó una mala percepción de la marca japonesa. Algunos se preguntan por qué nadie en Sony dice nada al respecto, pero hay una razón.

Un nuevo reporte señala que la empresa japonesa sabía de antemano que el escándalo estaba a la vuelta de la esquina con su decisión y por ello tomaron acciones hacia el interior.

Una excreativa de God of War compartió testimonios de trabajadores de PlayStation que aseguran que este es un tema que no deben tratar en redes sociales.

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PlayStation sabía que el fin del formato físico seria impopular y aplicó ley mordaza a sus trabajadores

De acuerdo con un reporte de Alanah Pearce, quien fue escritora de God of War en la era actual de la franquicia, la situación en el interior de PlayStation es tensa luego del anuncio del final del formato físico en consolas de la marca para 2028.

Al respecto, la creativa platicó con trabajadores de Sony que optaron por el anonimato y estos señalaron que la empresa sabía del escándalo que estaba en puerta por su anuncio, pero para prevenir más polémicas estableció las directrices más estrictas que han existido en cuanto a las publicaciones en redes sociales y otras plataformas en Internet.

En ese sentido, Alanah Pearce asegura que siempre hubo límites respecto a lo que se puede decir o no siendo trabajador de PlayStation, pero lo que sucede en la actualidad no tiene antecedente:

"La gente que trabaja en estudios first-party de PlayStation me dijo que Sony impuso las directrices de redes sociales más estrictas que han visto jamás para este tema en particular. Sony menciona con cierta regularidad a los empleados lo que pueden o no pueden decir sobre ciertos temas.

En este caso, aparentemente es la limitante de comunicación pública más estricta que han visto los empleados con los que hablé. Solo lo habrían hecho si hubieran sabido que sería un gran problema de relaciones públicas. Esto no les sorprende“.

Nada hará recapacitar a Sony pues la compañía tiene otros intereses definidos

En su video, Alanah Pearce señala que, aunque las protestas y organización de jugadores en Internet para defender el formato físico son legítimas, Sony no dará marcha atrás.

La escritora menciona que, tras el anuncio, las acciones de la compañía subieron 7% y esto fue una buena noticia para su estrategia a largo plazo en el sector financiero.

Al respecto, señala que la compañía trata de convencer a sus socios de que está trabajando para lograr un modelo de negocio sostenible a través del control de su plataforma digital y esto se traducirá en mayores ingresos y ganancias. En ese sentido, dice que hay preocupación en la industria en general pues los inversionistas ya no ven potencial de crecimiento en el gaming y voltean hacia otros sectores más atractivas para hacer negocios, como la IA.

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