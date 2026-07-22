La industria vive uno de sus momentos más complicados con el aumento de precio de consolas, juegos y accesorios. Debido a esto, cuando se habla de un juego gratuito todo mundo pone atención.

En esta ocasión, un estudio independiente decidió consentir a su comunidad con un regalo muy especial que ayudará a celebrar el lanzamiento de su próximo proyecto.

Si eres fan de los zombies y buscabas una propuesta cooperativa sin gastar un solo peso en Steam, será mejor que sigas leyendo.

Yet Another Zombie Defense HD será gratis en Steam por tiempo limitado

El equipo de Awesome Games Studio anunció que Yet Another Zombie Defense HD podrá conseguirse gratis en Steam desde el 23 de julio y hasta el 30 del mismo mes. Lo mejor es que una vez reclamado durante ese periodo, el juego se mantendrá en tu biblioteca de forma permanente.

La razón de este regalo tan especial es que el estudio está celebrando el inminente estreno de su nuevo juego Yet Another Zombie Survivors, también conocido como YAZS, la nueva entrega de la franquicia.

Cabe mencionar que, aunque el nuevo título se considera una secuela, su propuesta ofrecerá un gameplay distinto y hasta con algunos elementos de tower defense. Estará disponible el 20 de agosto.

¿Qué ofrece Yet Another Zombie Defense HD?

Si eres de los que reclamaran el juego gratuito, déjanos decirte que en Yet Another Zombie Defense HD, los jugadores deben defender su posición mientras construyen barricadas, colocan torretas y administran sus recursos para resistir oleadas de enemigos cada vez más difíciles.

Un punto a favor de la entrega es que permite modos cooperativos locales y en línea para hasta 4 jugadores, por lo que es una experiencia sencilla pero entretenida que promete horas y horas de diversión.

Si eres fanático de los juegos de supervivencia con zombies o simplemente quieres ampliar tu biblioteca sin gastar dinero, esta promoción es para ti.

Solamente debes entrar a este enlace y reclamar el juego durante la promoción.

¿Agregarás Yet Another Zombie Defense HD a tu biblioteca? ¿Esperas el lanzamiento de Yet Another Zombie Survivors? Cuéntanos en los comentarios.

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