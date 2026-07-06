Los despidos y cierres de estudios que Microsoft anunció recientemente siguen dando de qué hablar. La reestructuración de Xbox afectó a varios equipos de desarrollo, provocó cancelaciones de proyectos y generó incertidumbre entre los jugadores sobre el futuro de algunas de sus franquicias más importantes.

Ahora, un nuevo reporte indica que Bethesda seguirá siendo una pieza fundamental para la estrategia de Xbox. En lugar de reducir sus operaciones, la compañía concentrará sus esfuerzos en algunas de las sagas más exitosas de su catálogo.

Bethesda enfocará sus recursos en sus franquicias más importantes

De acuerdo con la información publicada por distintos medios especializados, Bethesda dará prioridad al desarrollo de The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake y Wolfenstein. La decisión llega mientras Microsoft reorganiza sus estudios para concentrar recursos en las propiedades intelectuales con mayor potencial comercial.

La noticia tiene sentido si se considera el enorme interés que existe por The Elder Scrolls VI, uno de los juegos más esperados de la industria. Por otro lado, la serie de televisión de Fallout impulsó la popularidad de la franquicia, mientras que DOOM: The Dark Ages tuvo un sólido debut este año.

Esta estrategia también podría abrir la puerta al regreso de series como Quake y Wolfenstein, que llevan varios años sin recibir nuevas entregas.

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La reestructuración también golpeó a estudios de ZeniMax

Aunque Bethesda mantendrá un papel importante dentro de Xbox, la reorganización también afectó a varios estudios pertenecientes a ZeniMax Media. Reportes recientes indican que equipos como id Software, Arkane Studios, MachineGames y ZeniMax Online Studios sufrieron despidos durante la última ronda de recortes.

Además, el esperado videojuego de Marvel’s Blade, desarrollado por Arkane Studios, habría enfrentado dificultades durante su producción. Los informes señalan que el proyecto sufrió un retraso interno mientras continúa su desarrollo.

Al mismo tiempo, Microsoft seguiría presionando para acelerar la llegada de nuevas entregas de The Elder Scrolls y Fallout, 2 franquicias que llevan años sin recibir un nuevo capítulo principal, aunque títulos como The Elder Scrolls Online y Fallout 76 continúan activos con actualizaciones constantes.

Xbox apuesta por las franquicias que ya demostraron su éxito

La estrategia coincide con el regreso de otras series importantes para Xbox, como Fable, Halo: Campaign Evolved y Gears of War: E-Day. Todo apunta a que la compañía quiere construir el futuro de la marca alrededor de sus propiedades intelectuales más reconocidas.

Los cierres de estudios y los despidos se han convertido en una tendencia dentro de la industria. Durante los últimos años, empresas como Sony, Nintendo y Microsoft han tomado decisiones similares para controlar los crecientes costos de desarrollo y mantener la rentabilidad de sus negocios.

Queda por ver si esta apuesta permitirá a Xbox fortalecer su catálogo durante los próximos años o si la falta de nuevas propiedades terminará afectando la diversidad de sus lanzamientos.

¿Crees que Xbox hace bien al enfocarse en sus franquicias más famosas? ¿Qué saga de Bethesda te gustaría ver regresar primero? Cuéntanos en los comentarios.

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