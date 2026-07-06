Los despidos en XBOX tendrán serias consecuencias en múltiples estudios, pero también en el futuro de XBOX Game Pass. El plan original de Microsoft era expandir su división de videojuegos todo lo posible para nutrir el servicio con atractivo contenido que llegara continuamente a su catálogo.

Sin embargo, ahora el gigante tecnológico venderá varios estudios y eso traerá consecuencias para su plataforma de suscripción, pues un reporte reciente asegura que XBOX Game Pass podría quedarse sin los próximos juegos de los estudios que se separarán de Microsoft.

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State of Decay 3 y más juegos podrían quedarse fuera de XBOX Game Pass

Una de las grandes ventajas de XBOX Game Pass es que la mayoría de juegos first-party debutan como lanzamientos de día 1. Sin embargo, las cosas están por cambiar, pues Microsoft renunciará a varios de sus estudios y, con ello, a la posibilidad de lanzar sus futuros juegos en el servicio de suscripción.

Microsoft confirmó que venderá Ninja Theory y Undead Labs, mientras que Compulsion Games y Double Fine recuperarán su independencia. De esta forma, XBOX tendrá que hacer tratos directamente con los estudios o sus nuevos dueños para llevar sus próximos juegos a XBOX Game Pass.

De acuerdo con Game File, XBOX no obligará a estudios como Undead Labs a cumplir con sus obligaciones relacionadas con el servicio, cuando esté en manos de sus nuevos dueños, que aún no son revelados. Supuestamente, será durante este verano que se confirmará quién es el nuevo propietario del estudio conocido por State of Decay.

Dicho esto, State of Decay 3 ya no es un lanzamiento de día 1 garantizado para XBOX Game Pass, y lo mismo podría ocurrir con Senua y demás juegos del resto de estudios que abandonarán XBOX. Es un hecho que State of Decay 3 seguirá en desarrollo, pues recibirá más financiamiento; sin embargo, Undead Labs no estará obligado a cumplir “ningún término que controle XBOX”.

Tras los recortes y cambios en XBOX, State of Decay 3 ya no está garantizado en Game Pass

Más cambios vendrían en camino a XBOX Game Pass

XBOX anunció que pasará por una importante restructuración para garantizar su futuro a largo plazo. Si bien no habló de lo que sucederá con XBOX Game Pass, es más que evidente que el servicio también sufrirá cambios importantes.

De acuerdo con reportes recientes, XBOX suspendió varios acuerdos con terceros, pues Microsoft prepararía un reinicio de su servicio de videojuegos. Se especula que la plataforma recibirá menos lanzamientos third-party, aunque también hay señales de que el cambio en el servicio no será tan terrible como muchos imaginan.

Por otro lado, Asha Sharma reconoció hace tiempo que XBOX Game Pass necesita ajustes para ser más accesible para los jugadores. Con ello insinuó la posibilidad de ver nuevas opciones de suscripción en el futuro, pero por ahora no hay nada confirmado.

Cambios importantes para el servicio de suscripción de XBOX llegarían pronto

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