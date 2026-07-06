Finalmente sucedió lo que muchos temían. Durante semanas se especuló que XBOX preparaba un recorte masivo de personal como parte de sus planes de reestructuración, pero el alcance de los despidos y el impacto de éstos aún era desconocido. Ahora, por fin tenemos una imagen más clara de lo que sucederá con algunos estudios y juegos.

Naturalmente, muchos temían que esta situación, que es consecuencia directa de los problemas financieros que aquejan a la división de gaming de Microsoft, provocaría cierre de estudios y cancelaciones de proyectos. Los fanáticos pueden respirar tranquilos, al menos por ahora.

Video relacionado: 100 días para salvar a XBOX

XBOX despedirá a cientos de empleados, pero ¿cancelará juegos anunciados?

Tras días de especulación, Asha Sharma, la nueva directora ejecutiva de XBOX tras la salida de Phil Spencer, confirmó el despido de 1600 empleados como parte de la primera tanda de recortes. Se espera que cientos de personas más pierdan sus puestos de trabajo en los próximos 12 meses.

El comunicado oficial confirma que Ninja Theory y Undead Labs llegaron a un acuerdo para unirse a una nueva administración, mientras que Compulsion Games y Double Fine Productions volverán a estar bajo su propia gestión y se convertirán en estudios independientes. Arkane, en cambio, aún espera su destino.

Como vemos, hubo mucho movimiento en la cartera de XBOX Game Studios, y cientos de empleados perdieron su trabajo. ¿Acaso esta situación provocará cancelaciones de proyectos? Afortunadamente, ese no será el caso.

Asha Sharma comentó en la publicación que “ninguno de nuestros juegos o proyectos first-party anunciados públicamente se cancelará en consecuencia de estas reducciones”. Es una excelente noticia que debería tranquilizar a los fanáticos, aunque hay ciertos matices a considerar.

En primer lugar, la afirmación de la nueva jefa XBOX señala que proyectos como Clockwork Revolution, Halo: Campaign Evolved y Gears of War: E-Day aún siguen en desarrollo. De igual forma, la directiva señaló que la compañía aún proporcionará financiación a State of Decay 3 y Senua.

Dicho esto, Microsoft sólo señala que no cancelará “juegos first-party” que fueron “anunciados públicamente”. Esto significa que títulos internos que jamás se mostraron a los jugadores pudieron pasar por la guillotina, aunque es imposible saberlo.

De igual forma, está por verse que le depara el futuro a los nuevos proyectos de Undead Labs y Ninja Theory tras su compra. Al final del día, cualquier decisión con respecto al destino de State of Decay 3 y Senua ahora recaerá sobre los nuevos propietarios.

También es prudente recordar que XBOX retiró recientemente la financiación de algunos títulos de terceros en desarrollo, como 1666: Amsterdam y un RPG de IO Interactive.

XBOX no canceló ningún juego first-party como parte de los despidos masivos

¿Qué sucederá con Marvel’s Bade?

Otro caso complejo es el de Marvel’s Blade, el videojuego protagonizado por el cazavampiros de los cómics. El proyecto se anunció en la gala de The Game Awards 2023, y desde entonces no hemos obtenido más información. Hace un par de semanas, Todd Howard dijo que vio el progreso del título y elogió el trabajo de Arkane.

Sin embargo, en días recientes surgieron informes que señalaban que el juego estaba en la cuerda floja y que podría ser cancelado definitivamente. En el comunicado, Asha Sharma reveló que la dirección de Arkane inició una consulta obligatoria con su comité para analizar posibles opciones estratégicas.

Por ahora, se desconoce si Arkane Studios tendrá un nuevo dueño o si seguirá vivo como estudio independiente. En cualquier caso, el futuro de Marvel’s Blade se pone en duda.

El futuro de Marvel's Blade es incierto, y se desconoce si Arkane se separará de Microsoft

Pero dinos, ¿te tranquiliza que ningún proyecto anunciado fue cancelado? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: La difícil tarea de salvar a XBOX

Fuente