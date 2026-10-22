Gears of War: E-Day es el juego más importante del año para XBOX y sobre sus hombros carga con una decisión radical de Asha Sharma: el regreso de los exclusivos de consola. Sin embargo, en una industria donde el dinero es ley, los resultados no estarían de su lado.

Un nuevo reporte reveló las supuestas cifras de desarrollo que hicieron realidad la reciente obra de The Coalition y el panorama sería preocupante para el juego e incluso para el estudio.

Para nadie es secreto que los costos de desarrollo de juegos AAA aumentaron de forma dramática en años recientes y el margen de error es cada vez más corto. ¿Qué pasó con el nuevo juego de Gears of War?

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Reporte revela que Gears of War: E-Day costó más de $500 millones de dólares sin contar gastos de marketing

La polémica sigue del lado de XBOX y ni siquiera su lanzamiento más importante del año se salva. Gears of War: E-Day debutó a inicios de octubre y los primeros resultados fueron preocupantes, aunque de inicio se habló de decenas de millones de dólares, cifra que para otros juegos serían la gloria, pero no para este.

De acuerdo con un reporte de Kotaku, fuentes internas de XBOX revelaron que Gears of War: E-Day tuvo un costo de desarrollo de más de $500 millones de dólares, eso sin contar con los gastos de marketing cuyas cifras se mantienen en secreto, en especial en este tipo de lanzamientos.

En caso de confirmarse, la nueva entrega de Gears of War estaría en problemas y también el joven discurso de Asha Sharma respecto a las exclusivas de XBOX. Hace unos días, Alinea Analytics reportó que el juego vendió 168 mil copias en Steam, mientras que 62 mil fueron en XBOX Series X|S.

El debut fue pobre, pero la situación parecía equilibrarse con los ingresos que generó a través de XBOX Game Pass, donde estuvo disponible en día 1 para los suscriptores del nivel Ultimate. En ese sentido, la firma de análisis señala que el juego generó $37 millones de dólares.

Sin embargo, poco después de que se compartiera esta información salieron reportes que señalaron que el presupuesto del juego era de cientos de millones de dólares, lo cual colocaría su desempeño comercial en una situación preocupante.

We hold the line. We're Gears.



On behalf of The Coalition, thank you for playing and making this an incredible launch. pic.twitter.com/8mnMP2OnsB — Gears of War (@GearsofWar) October 9, 2026

XBOX guarda silencio y es probable que siga por ese camino

En años recientes, XBOX decidió no compartir más cifras de venta de videojuegos y consolas y en su lugar se limitó a reportar el número de jugadores que disfrutan los títulos de XBOX Game Studios en su ecosistema de gaming que incluye consolas, PC, nube y Game Pass.

El reporte de Kotaku recuerda que el debut de Gears 5 en 2019 fue celebrado por la marca reportando 3 millones de jugadores en su lanzamiento.

En el caso de Gears of War: E-Day no hay tal celebración, aunque el juego tiene apenas un par de semanas en el mercado.

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