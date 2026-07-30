XBOX Game Pass nos sigue consintiendo con grandes lanzamientos y muchos estrenos de día 1, a pesar de todos los problemas actuales que enfrenta la marca. Microsoft ya dejó claro que seguirá apoyando a su división de videojuegos y, por supuesto, eso implica fortalecer el servicio de suscripción con más contenido.

Si eres usuario de XBOX Game Pass o PC Game Pass, debes saber que ya puedes disfrutar sin costo adicional un esperado juego que se estrenó en los servicios. Su llegada a las plataformas generó bastante expectativas, pues fue comparado con diversos juegos de FromSoftware. Sin embargo, no todos los jugadores están satisfechos con los resultados.

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Estreno de día 1 para XBOX Game Pass genera polémica y no convence a todos los jugadores

Julio fue un excelente mes para los usuarios de XBOX Game Pass, pues el servicio recibió esperados lanzamientos first-party y atractivos títulos de terceros. Las sorpresas del mes aún no acaban, pues hoy se estrena Mistfall Hunter, un RPG de acción y fantasía oscura desarrollado por Bellring Games.

El título generó mucho entusiasmo entre los fanáticos del género, pues su apartado visual luce espectacular, su gameplay integra elementos de extracción y promete emocionantes combates en un mundo sombrío lleno de peligros. Antes de su estreno, Mistfall Hunter fue comparado con varios juegos de FromSoftware, de los que claramente toma inspiración.

Por ello, la idea de disfrutarlo en XBOX Game Pass generó emoción en muchos jugadores. El día por fin llegó y Mistfall Hunter ya se puede disfrutar sin costo adicional con una suscripción a XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Actualmente, el RPG no está disponible en otros planes del servicio, pues se trata de un lanzamiento de día 1. A pesar de poder jugarlo sin costo, algunos jugadores están decepcionados con este lanzamiento, pues no cumplió del todo sus expectativas.

Hasta ahora, Mistfall Hunter ha recibido críticas mixtas en plataformas como XBOX y Steam, donde los jugadores afirman que el sistema de combate no es tan bueno como esperaban. También critican las microtransacciones y el desempeño del título, así como el bloqueo regional que tiene, lo que impide disfrutarlo con jugadores de todo el mundo.

Pese a los puntos negativos, Mistfall Hunter también ha recibido elogios, pues otros jugadores lo consideran una experiencia divertida, con un mundo muy llamativo y un apartado gráfico sobresaliente.

Mistfall Hunter ya está disponible sin costo adicional en XBOX Game Pass

Otros juegos que llegarán a XBOX Game Pass en 2026 y 2027

XBOX Game Pass continuará con su racha positiva de grandes lanzamientos y estrenos de día 1 en lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. De hecho, ya hay una extensa lista de juegos confirmados para los próximos meses, que prometen justificar muy bien el costo de tu suscripción.

A partir de mañana, podrás jugar Corsair Cove, mientras que a principios de agosto habrá títulos tan atractivos como Beast of Reincarnation y Heretic + Hexen. También vienen en camino títulos como Resonance: A Plague Tale Legacy y Minecraft Dungeons 2, que estarán disponibles a finales del próximo mes y de septiembre, respectivamente.

Para iniciar 2027, XBOX ya está preparando el lanzamiento de títulos que generan bastante entusiasmo, como Fable y Persona 4 Revival, el remake del aclamado JRPG de ATLUS. Abajo está la lista con algunos de los lanzamientos confirmados para los próximos meses:

Atractivos juegos vienen en camino al catálogo de XBOX Game Pass

Corsair Cove (31 de julio)

Beast of Reincarnation (4 de agosto)

Heretic + Hexen (4 de agosto)

Grave Seasons (14 de agosto)

Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto)

Minecraft Dungeons 2 (29 de septiembre)

Gears of War: E-Day (6 de octubre)

Forever Ago (8 de octubre)

Valor Mortis (13 de octubre)

Persona 4 Revival (18 de febrero)

Fable (23 de febrero)

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