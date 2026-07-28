XBOX Game Pass está en la mira, y los rumores recientes señalan que podría ser cuestión de tiempo para que deje de recibir estrenos de día 1. Aún hay muchas dudas al respecto, pero los jugadores aún pueden disfrutar ese genial beneficio. Precisamente, Halo: Campaign Evolved finalmente se unió al catálogo.

Ahora es un buen momento para probar el remake del clásico de 2001, y lo mejor es que los fanáticos también pueden desbloquear numerosos skins gratuitos para personalizar el aspecto del Master Chief. Y sí, obtener esos artículos cosméticos es muy rápido y sencillo, pues ni siquiera es necesario comprar el juego.

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Halo: Campaign Evolved está disponible en XBOX Game Pass en consolas y PC

Esta nueva versión recibió algunas críticas negativas tras su anuncio oficial, pues muchos consideran que el título original no necesita un segundo remake. Además, algunas personas arremetieron contra la nueva dirección arte, los cambios en la jugabilidad y la ausencia del componente multijugador.

Y efectivamente, Halo: Campaign Evolved tuvo una recepción mixta por parte de la prensa especializada y los fanáticos; aun así, fue del agrado de un gran sector de la comunidad. El título debutó con una puntuación de 82 en Metacritic y reseñas mayormente positivas en PC.

El videojuego de Halo Studios se lanzó en acceso anticipado el pasado 23 de julio de 2026 para todos aquellos que reservaron las ediciones de lujo en consolas y PC. Fue hasta el martes 28 de julio que tuvo lugar el estreno oficial, lo que significa que el resto de fanáticos ya pueden comprarlo y disfrutarlo.

Y sí, Halo: Campaign Evolved es un estreno de día 1. Los suscriptores activos de XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass ya pueden descargarlo sin costo adicional en consolas y computadoras. Debido a que es un proyecto first-party, se espera que forme parte del catálogo para siempre.

Dicho esto, informes recientes señalan que el servicio de suscripción podría experimentar cambios y eliminar los lanzamientos de día 1 para los proyectos desarrollados por estudios internos de Microsoft. También se dice que el gigante de la tecnología ajustará su estrategia en torno a los contratos con estudios de terceros.

Estas medidas formarían parte de la nueva estrategia liderada por Asha Sharma, quien ya destacó el mal estado en el que se encuentra el negocio de la compañía. Aun así, por ahora se desconoce si realmente la empresa modificará sustancialmente la forma en que funciona XBOX Game Pass.

Vale la pena recordar que Halo: Campaign Evolved también está disponible para PS5, lo que marca el debut de la franquicia en una plataforma de Sony. Tristemente, el remake no forma parte de la librería del servicio PlayStation Plus.

Halo: Campaign Evolved, el remake del primer juego de la saga, ya está disponible sin costo adicional en XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Así se puede conseguir gratis los nuevos skins de Halo: Campaign Evolved

Los fanáticos estarán felices de saber que pueden reencontrarse con el Master Chief y Cortana sin gastar dinero extra a través de XBOX Game Pass. Las buenas noticias no terminan allí, pues es posible reclamar completamente gratis un puñado de skins para personalizar el aspecto del protagonista.

Si bien Halo: Campaign Evolved es un FPS y por ende resulta difícil observar el cuerpo de John 117, debemos recordar que es posible jugar la campaña con hasta otros 3 amigos. Además, existe una Calavera secreta que permite cambiar a una perspectiva en tercera persona.

El primer regalo es la armadura Crop Mark V. Para conseguir este objeto, es necesario iniciar sesión en Twitch, vincular el perfil de la plataforma de streaming con la cuenta de Halo Waypoint y mirar 2 horas de transmisiones en vivo del juego. Al completar este proceso, se entregará el skin.

Vale la pena destacar que esa promoción sólo estará disponible por tiempo limitado del 28 de julio al 4 de agosto de 2026. Además, es importante asegurarse de que el streamer tenga activado los Drops de Twitch.

Adicionalmente, los jugadores también pueden obtener completamente gratis un aspecto temático para celebrar el 25.° aniversario de la franquicia. Conseguirlo es muy sencillo, pues se añadirá de forma automática en el menú de personalización al iniciar el remake por primera vez.

El tercer obsequio es otra armadura conmemorativa de los primeros 25 años de la saga. Este artículo, que se caracteriza por su tono verde, aún no está disponible en Halo: Campaign Evolved y los requisitos para desbloquearlo todavía son desconocidos. Afortunadamente, se ofrecerá gratis a la comunidad una vez que llegue al título.

Jugadores de Halo: Campaign Evolved pueden conseguir skins gratuitos para el Master Chief al cumplir sencillos requisitos

Finalmente, los jugadores podrán reclamar la armadura Sandstone Ancient al escribir el código L563-J46G-PZN1-SBF2-AXN6 en la página de canje de Halo Waypoint.

Pero dinos, ¿ya jugaste el FPS en XBOX Game Pass? ¿Recomiendas el remake a los fans de antaño y a los nuevos jugadores? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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