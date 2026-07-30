XBOX atraviesa una de las crisis más grandes de su historia y no hay señales de recuperación. En un reciente informe financiero, Microsoft confirmó que su negocio de videojuegos sigue a la baja, pues las ventas de Series X|S no se han recuperado ni XBOX Game Pass ha crecido lo suficiente.

Satya Nadella, presidente del gigante tecnológico, sabe muy bien que la situación de XBOX es complicada y que tienen mucho trabajo por delante para mejorarla. El directivo habló sobre los malos resultados financieros de la marca y reconoció que aún no es rentable. Pese a ello, se mostró positivo sobre el futuro de XBOX.

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Satya Nadella, presidente de Microsoft, reafirma que XBOX no es rentable

Hace algunos meses, reportes aseguraron que Microsoft buscaba alternativas para vender o deshacerse de XBOX. Satya Nadella negó la información y explicó que han invertido en la marca por 25 años. Su objetivo es seguir haciéndolo para que la división de juegos sea realmente sostenible.

El directivo considera que uno de los mayores errores de XBOX ha sido no saber cómo monetizar su oferta de entretenimiento. Microsoft está cansado de tener que subsidiar a la compañía sin resultados, así que la reciente reestructuración busca hacerla rentable.

Aún es pronto para ver los resultados de la nueva estrategia, y el más reciente informe financiero de XBOX lo confirma: el crecimiento sigue siendo casi nulo y todavía hay números rojos. En declaraciones recientes, Nadella reafirmó que el plan de reestructuración seguirá en marcha, hasta que el negocio de XBOX vuelva a crecer.

El directivo quedó satisfecho con los resultados financieros de Microsoft en general, pues creció gracias a la nube y la inteligencia artificial. Sin embargo, el caso de XBOX es diferente.

“En lo que respecta a XBOX, estamos tomando las decisiones necesarias en toda nuestra plataforma de contenido y operaciones para reorientar el negocio hacia el crecimiento a largo plazo”, afirmó Nadella.

El negocio de XBOX sigue a la baja a pesar de la reciente restructuración y cambio de directiva

Microsoft espera mejores resultados de XBOX en el futuro

El llamado “reinicio” de XBOX empezó con despidos masivos que afectaron a más de 3000 empleados. Como parte de los recortes, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine dejaron de ser estudios de Microsoft y ahora tienen nuevos dueños o son independientes otra vez. Esto bajó la moral de todos los equipos de XBOX, pues temen ser las víctimas de futuros despidos.

A pesar de que la situación es bastante complicada, Satya Nadella aún tiene esperanzas en el futuro de XBOX. Afirmó que la marca tiene en sus manos “la mejor propiedad intelectual de la industria y estudios talentosos en todo el mundo”. Cree que esto, sumado al cambio de dirección, es suficiente para que XBOX empiece a reportar números positivos en el futuro.

“Creemos que podemos combinar estas fortalezas y esperamos que el negocio vuelva a crecer en el año fiscal 2027″, finalizó Nadella.

Satya Nadella seguirá respaldando el futuro de XBOX a largo plazo

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