Gears of War: E-Day es uno de los lanzamientos más importantes de la segunda mitad de 2026, y ya conocemos muchos detalles sobre sus apartados PvP y PvE. Naturalmente, muchos jugadores temen que esta nueva entrega tome prestado muchos de los elementos más frustrantes de los juegos como servicio modernos.

Los fanáticos pueden respirar con tranquilidad, pues el próximo proyecto de The Coalition y XBOX quiere evitar los peores pecados de las experiencias multijugador contemporáneas. De esta manera, ya sabemos cómo funcionarán la progresión general y la monetización en los aspectos en línea.

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Gears of War: E-Day le da la espalda a los Battle Pass y otros aspectos molestos

Fue durante el XBOX Games Showcase de este verano cuando los desarrolladores levantaron el telón y compartieron los primeros detalles oficiales de la próxima aventura de Marcus Fenix. La presentación se enfocó principalmente en la campaña narrativa, aunque tuvimos un pequeño vistazo a los componentes online.

Ahora, The Coalition finalmente profundizó en los modos multijugador de Gears of War: E-Day. A través de una publicación en el sitio web oficial de la franquicia, el estudio reveló más información sobre cómo funcionará la monetización y el progreso.

“¿Recuerdas aquellos buenos tiempos en los que comprabas un juego y podías desbloquear todos los elementos de personalización simplemente al jugar porque ya lo habías comprado? ¡Nosotros también!”, se lee en la entrada del blog. De esta manera, los desarrolladores prometen que abordarán un enfoque más clásico.

La compañía promete que casi todos los elementos de Gears of War: E-Day se pueden conseguir simplemente al jugar, lo que significa que “no hay Battle Pass, misiones diarias, trucos ni otras tonterías”. Así pues, los usuarios podrán desbloquear aspectos legendarios, conjuntos de skins para armas y otras recompensas al participar en partidas.

Según el estudio, será posible desbloquear nuevos objetos al completar desafíos de temporadas y de evento, así como al conseguir logros y ganar medallas en un sistema inspirado en el de Gears of War 3. También es posible adquirir artículos al obtener Monedas que se pueden gastar en artículos específicos que se encuentran en el Cuartel.

Pero claro, también existen algunas excepciones, lo que significa que habrá algunos objetos que sólo se podrán adquirir mediante pago. Por ejemplo, la edición premium del juego incluye artículos exclusivos, y también es posible encontrar paquetes con fines benéficos que se podrán adquirir en la tienda, como el conjunto Never Fight Alone. De igual forma, habrá colaboraciones con Metallica y otras marcas que tendrán un costo.

El paquete de skins inspirados en Metallica para Gears of War: E-Day será una de las pocas recompensas premium

El multijugador de Gears of War: E-Day quiere respetar el esfuerzo de los jugadores

The Coalition señala que los objetos que se obtienen mediante desafíos sólo se pueden conseguir de esa forma mientras el reto en cuestión está activo, lo que significa que es imposible saltarse el logro al comprar los artículos directamente con dinero real o monedas.

“Respetamos el tiempo y la habilidad que los jugadores necesitan para conseguir esos objetos”, afirmó el estudio. Pero, ¿habrá FOMO? En lo absoluto. La compañía promete que, una vez que un evento de tiempo limitado finaliza, la recompensa correspondiente aparecerá después en el Cuartel “tras un periodo de espera”. Cuando eso ocurra, los jugadores podrán adquirirlos con Monedas o Hierro.

Al respecto, las Monedas son la divisa gratuita de Gears of War: E-Day que se consigue al subir de nivel, participar en partidas multijugador PvE o PvP y desbloquear medallas en el sistema inspirado en la tercera entrega de la serie. Hay un límite semanal, pero los desarrolladores afirman que es más que suficiente para conseguir atuendos legendarios.

Por otra parte, el Hierro es la divisa premium que se puede comprar con dinero real y gastar en artículos individuales en el Cuartel o en ofertas destacadas en la tienda. Al respecto, el Marketplace del juego no tendrá objetos exclusivos, por lo que sólo mostrará promociones semanales.

Otro detalle que será del agrado de los jugadores de Gears of War: E-Day es que, si ya poseen uno o más artículos que se incluyen en un paquete, recibirán un descuento en función de la cantidad de objetos que ya tienen en su colección. “Valoramos su tiempo y no te cobraremos 2 veces”, afirmó el estudio.

The Coalition reiteró que la nueva entrega de la franquicia será un exclusivo de XBOX Series X|S y PC, por lo que parece que un estreno para PS5 está fuera de la ecuación. Eso sí, los desarrolladores ya reconocieron que esa decisión podría causar que el juego venda menos.

Gears of War: E-Day traerá de regreso el sistema clásico de medallas

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