Después de meses de mantener el misterio alrededor de su multijugador, The Coalition finalmente mostró cómo será la experiencia de este modo en Gears of War: E-Day. El estudio presentó un nuevo trailer repleto de acción que dejó ver tanto el regreso de los combates clásicos como una modalidad completamente nueva que promete cambiar la fórmula de la franquicia.

La revelación llega a poco más de 2 meses del lanzamiento del juego y confirma que los jugadores podrán probar el multijugador antes de su estreno gracias a una beta de acceso anticipado. Además, el equipo de desarrollo compartió nuevos detalles sobre las mecánicas, modos de juego y los cambios que llegarán a esta nueva entrega.

Horde Siege será la gran novedad de Gears of War: E-Day

El trailer, que está acompañado por música de Metallica, ofreció el primer vistazo a Horde Siege, una evolución del tradicional modo Horde que ahora permitirá partidas PvE para 12 jugadores.

En este modo, los participantes se dividirán en 3 escuadrones de 4 integrantes. Cada equipo tendrá objetivos independientes dentro del mismo escenario, lo que hará que cada partida sea distinta y mucho más dinámica. Según The Coalition, se trata del mapa multijugador más grande que ha existido en la saga.

Si eso fuera poco, el estudio explicó que cada clase tendrá habilidades específicas y que completar objetivos opcionales otorgará recompensas para todo el escuadrón.

Aquí puedes ver el avance:

El clásico Versus regresa con nuevas mecánicas

Los fanáticos de los enfrentamientos competitivos también recibieron buenas noticias. El modo Versus volverá en Gears of War: E-Day, aunque con importantes cambios impulsados por las nuevas mecánicas de movimiento del juego.

De acuerdo con The Coalition, estas novedades abrirán la puerta a enfrentamientos más dinámicos y permitirán realizar jugadas decisivas para cambiar el rumbo de una partida en los momentos más intensos.

Incluso, el estudio adelantó que ya trabaja en contenido adicional que llegará después del estreno del título, aunque todavía no reveló detalles específicos.

Ya hay fecha para la beta de Gears of War: E-Day

Quienes quieran probar el multijugador antes del lanzamiento podrán hacerlo mediante la beta abierta de acceso anticipado, que comenzará el 6 de agosto.

Podrán participar quienes reserven el juego para Xbox Series o PC, mediante Steam, así como los suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Gears of War: E-Day debutará el próximo 6 de octubre para Xbox Series y PC, y también estará disponible desde el primer día en Game Pass.

¿Probarás la beta de Gears of War: E-Day? ¿Crees que Horde Siege renovará la experiencia clásica de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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