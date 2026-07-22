XBOX Game Pass es tan bueno que muchos jugadores han soñado con la posibilidad de verlo en las consolas de PlayStation y Nintendo. De hecho, Microsoft quería hacerlo realidad; sin embargo, no lo consiguió. Esto acaba de cambiar gracias a la comunidad, pues un sistema de Sony ya es capaz de ejecutar el servicio, aunque hay un detalle que no agradará a todos.

Un usuario de redes sociales sorprendió a la comunidad al mostrar que, efectivamente, puede usar XBOX Game Pass en una consola que no es de Microsoft. Esto para jugar Halo, Gears of War, Forza y una infinidad de títulos más por medio de XBOX Cloud Gaming, el servicio de juego en la nube de Microsoft.

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Jugadores consiguen usar XBOX Game Pass en una consola de PlayStation para jugar en la nube

XBOX Game Pass ofrece una amplia variedad de opciones de entretenimiento, que se multiplican gracias al juego en la nube. Por ello, es normal saber que muchos jugadores no perdieron la esperanza de ver el servicio en una consola de Sony y que hicieron lo necesario para conseguirlo.

Day-OS, desarrollador y modder, hizo realidad el sueño de muchos, pues creó un cliente nativo que permite usar XBOX Game Pass en PlayStation Vita. La consola portátil de Sony fue bastante popular durante su estreno, en 2012. Sin embargo, con el paso de los años la compañía la dejó en el olvido luego de su rotundo fracaso comercial. La comunidad de jugadores la ha mantenido viva con proyectos que llevan su potencial mucho más allá de lo que Sony planeó.

Uno de ellos es precisamente GreenVita, aplicación que permite a los dueños de la portátil usar XBOX Cloud Gaming y disfrutar las franquicias más icónicas de Microsoft desde la nube. Como imaginas, se trata de un proyecto que no cuenta con el respaldo oficial de XBOX ni de PlayStation, pues requiere liberar la consola.

De acuerdo con los detalles, la app aprovecha la decodificación de video H.264 por hardware y VitaSDK, una herramienta de desarrollo de código abierto, para que PlayStation Vita pueda ejecutar los servicios de XBOX. La portátil puede correr sin problemas títulos como Halo Infinite y Forza Horizon 5, ya que los ejecuta a través de la nube.

Muchos jugadores y usuarios de PlayStation Vita están sorprendidos con los resultados, pues son una clara muestra del potencial que tienen servicios como XBOX Cloud Gaming.

XBOX Game Pass y XBOX Cloud Gaming ahora se pueden usar en un PlayStation Vita, pero de manera no oficial

Un proyecto sin soporte oficial y con varios problemas

La idea de poder disfrutar los AAA de XBOX y demás juegos en un PlayStation Vita con una suscripción suena genial; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Además de ser necesario liberar la consola, la experiencia no es la mejor, ya que la aplicación se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.

Por otro lado, el PlayStation Vita funciona con una conexión Wi-Fi de 2.4 GHz, lo que puede ser un obstáculo importante para disfrutar juegos en la nube con la fluidez esperada. Por otro lado, la pantalla de la consola puede resultar demasiado pequeña para muchos y el tema de la configuración de los controles también puede ser otro dolor de cabeza.

Un proyecto que despertó el interés de muchos, pero que tiene varias limitantes

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