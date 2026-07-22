El Universo Cinematográfico de Marvel dominó la taquilla durante más de una década gracias a su narrativa interconectada que prácticamente obligaba a los fanáticos a ver todas las películas. Mucho ha pasado desde esos tiempos de gloria, y es innegable que Avengers: Doomsday llega en uno de los puntos más bajos de toda la franquicia.

Aun así, el filme de 2026, que promete ser uno de los más grandes eventos del MCU hasta la fecha, se perfila para ser un enorme éxito comercial. Disney tiene motivos para ilusionarse, pues los primeros datos de la preventa son muy alentadores. Además, el primer trailer oficial de esta producción ya es uno de los más vistos en toda la historia.

Para dimensionar el alcance de este nuevo proyecto de Marvel, basta con señalar que su más reciente adelanto superó al del videojuego más esperado de los últimos años: Grand Theft Auto VI.

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Trailer de Avengers: Doomsday supera récord de GTA VI

A principios de esta semana, Marvel y Disney sorprendieron a los fanáticos con el primer trailer oficial de Avengers: Doomsday. El adelanto permite ver a numerosos superhéroes, quienes deberán unir fuerzas para enfrentarse a la amenaza más poderosa en la historia de la franquicia: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Para nadie es secreto que este largometraje enfrentó muchos problemas detrás de cámara, pues partimos de la base de que ni siquiera debería existir. Recordemos que los planes originales era producir Avengers: Kang Dynasty, que presentaría a Kang el Conquistador como el principal antagonista.

Debido a las controversias relacionadas con el actor Jonathan Majors, Marvel Studios decidió descartar por completo dicha trama y presentar un nuevo hilo argumental. Sólo el tiempo dirá si el cambio de última hora se traduce en una historia sin pies ni cabeza, pero algo es cierto: la comunidad está muy entusiasmada por el próximo proyecto.

De acuerdo con datos de Variety, el adelanto oficial de Avengers: Doomsday acumuló la impresionante cantidad de 503 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, lo que significa que es el segundo trailer más visto en la historia del cine en ese plazo. El récord lo mantiene otra película del MCU: Spider-Man: Brand New Day, que consiguió 719 millones de reproducciones en su estreno.

En efecto, y a pesar de que el Universo Cinematográfico de Marvel vive su peor momento en años, los 2 próximos proyectos de la franquicia ya hicieron historia.

Quizás lo más sorprendente es que Avengers: Doomsday se las arregló para superar un récord de Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de los últimos tiempos. El segundo trailer del título de Rockstar Games consiguió 475 millones de reproducciones en 24 horas, lo que estuvo muy por encima de las 93 millones de visualizaciones que registró el primer adelanto de 2023.

Así pues, la segunda mitad de 2026 estará retacada de proyectos históricos. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 29 de julio, mientras que GTA VI se estrenará el 19 de noviembre. El año cerrará con Avengers: Doomsday, que se proyectará a partir del 18 de diciembre.

Con más de 500 millones de reproducciones en 24 horas, trailer de Avengers: Doomsday supera al avance oficial de Grand Theft Auto VI

Avengers: Doomsday sería un gran éxito comercial

Es fácil ver por qué los cinéfilos están entusiasmados por la próxima gran producción del MCU. El trailer confirma que la película reunirá por primera vez a los Vengadores, los 4 Fantásticos y los X-Men. Además, se espera la participación de los Thunderbolts, conocidos ahora como los Nuevos Vengadores.

El Doctor Doom también se alza como un villano incluso más temible que Thanos. El avance muestra que Thor es incapaz de hacerle daño al personaje interpretado por Robert Downey Jr. Los detalles sobre la narrativa permanecen como un misterio, pero se espera que los acontecimientos de esta cinta den pie a los eventos de Avengers: Secret Wars.

Mientras tanto, Avengers: Doomsday ya se perfila para ser un enorme éxito en taquilla. De acuerdo con los datos oficiales, el filme live-action ya recaudó la importante cifra de 16.5 millones de dólares tras el lanzamiento de su preventa en cines selectos. Las funciones en formatos premium para el jueves 18 y el viernes 18 de diciembre ya están prácticamente agotadas, lo que demuestra el hype que existe alrededor del proyecto.

Spider-Man: Brand New Day también será otro gran éxito. Los datos preliminares son muy alentadores, y los fanáticos estarán felices de saber que el director se inspiró en los videojuegos de Insomniac Games para filmar algunas secuencias de acción.

Avengers Doomsday debutará en uno de los peores momentos del MCU

Pero dinos, ¿crees que Avengers: Doomsday será más exitoso que GTA VI? ¿Esperas que la película sea buena? Déjanos leerte en los comentarios.

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