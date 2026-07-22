Nadie lo pone en duda: el programa de retrocompatibilidad de XBOX es el mejor de la industria. De manera sorpresiva, Microsoft acaba de mejorarlo aún más, pues ahora está disponible en PC. Gracias a esto, ya puedes disfrutar varios clásicos del XBOX original en tu computadora y todo sin costo adicional, en caso de que ya tengas los títulos ya en tu colección.

Por medio de un comunicado, XBOX reiteró su compromiso con una importante misión: hacer que sus jugadores tengan acceso a su contenido en cada vez más dispositivos. Asimismo, compartió la lista de juegos que se unen a partir de hoy al programa de retrocompatibilidad en PC y los requisitos para disfrutarlos.

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Juegos del primer XBOX llegaron a PC gracias a la retrocompatibilidad, ¿cuáles títulos ya están disponibles?

La retrocompatibilidad de XBOX en PC te permitirá disfrutar a partir de hoy una atractiva selección de juegos en tu computadora o en dispositivos como el ROG XBOX Ally y XBOX Ally X. Tendrás acceso a los juegos sin costo adicional por medio de XBOX Game Pass o si ya tienen una copia digital en tu cuenta. Asimismo, Microsoft te permitirá comprarlos desde la tienda de XBOX por precios bastante accesibles.

Jason Ronald, vicepresidente de la estrategia de próxima generación de XBOX, explicó que el nuevo programa ayudará a los jugadores a preservar esos títulos que los acompañaron en el pasado y a evitar que el “legado en los videojuegos quede en el olvido” con los avances tecnológicos.

El programa de retrocompatibilidad de XBOX para PC está disponible a partir de hoy, 22 de julio, y se estrenó con 4 juegos que marcaron a muchos durante la generación del primer XBOX: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy.

Todos los títulos están disponibles sin costo adicional en XBOX Game Pass, pero también puedes comprarlos para añadirlos a tu colección disfrutarlos tanto en Series X|S como en PC.

“Si ya tienes una licencia digital para estos juegos en consola, ahora puedes usarla en tu PC o dispositivo portátil. Gracias a Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming, ahora puedes disfrutar de estos clásicos en tu consola Xbox, la nube, PC y dispositivo portátil”, explicó la compañía. Abajo está la lista de juegos con sus respectivos precios actuales:

Estos juegos de XBOX ya se pueden jugar en PC gracias a la retrocompatibilidad

BLiNX: The Time Sweeper - $199 MXN

Conker: Live and Reloaded - $199 MXN

Crimson Skies: High Road to Revenge - $199 MXN

Fuzion Frenzy - $49 MXN con oferta que acaba en 7 días (precio normal $199 MXN)

Los juegos retrocompatibles de XBOX en PC incluyen varias mejoras

Gracias a esta interesante novedad, ya puedes revivir varias joyas del pasado. Lo más interesante es que XBOX aprovechó la oportunidad para hacer múltiples mejoras a los títulos compatibles, así que encontrarás una que otra sorpresa.

Todos los títulos conservan la jugabilidad que los convirtió en clásicos de XBOX y, además, incluyen opciones de configuración gráfica, compatibilidad con VSync, modos de pantalla completa o ventana, suavizado de bordes y más herramientas que los harán lucir mejor. De hecho, se puede escalar su resolución hasta 4 veces.

Por si fuera poco, también se incluyeron opciones para configurar el idioma y el audio de BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy. XBOX planea añadir más juegos y opciones de personalización en el futuro. Uno de sus objetivos para finales de año es la llegada de los logros a los juegos del XBOX original para PC.

Más juegos de XBOX serán retrocompatibles en PC posteriormente

¿Cuáles son los requisitos para disfrutar los títulos retrocompatibles en PC?

Ahora bien, no basta con tener las licencias de los juegos o una suscripción para disfrutarlos. Tu computadora debe cumplir unos requisitos mínimos, como tener Windows 11, para poder correr los títulos retrocompatibles por medio de la aplicación de XBOX para PC. Abajo puedes conocerlos:

Requisitos mínimos del sistema:

GPU: Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 o Intel Arc A310

CPU : Mínimo 4 núcleos Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 o procesador AMD Ryzen Z2 A

RAM: 8 GB

Sistema operativo: Windows 11

Controladores y versiones: Última versión a fecha de enero de 2026.

Especificaciones recomendadas:

GPU : Radeon RX 68005, Nvidia GTX 1070 Ti o Intel Arc A770

CPU : 6 núcleos y 12 hilos Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 o AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Versión de DirectX : API DirectX12

VRAM de la GPU: 8 GB

Sistema operativo : Windows 11

Controladores y versiones : Última versión a fecha de enero de 2026.

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