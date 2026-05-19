Los servicios de suscripción son la prueba de que el buen contenido siempre será el rey. Microsoft lo tiene muy claro, por eso nos ha dejado disfrutar varios de los mejores juegos de los últimos años en Xbox Game Pass. Sin embargo, este tipo de plataformas no son perfectas y tienen una gran desventaja: los títulos de más renombre no siempre estarán incluidos en nuestra suscripción.

Los usuarios de Xbox Game Pass y PC Game Pass deben aprovechar estos días para conocer 5 llamativos juegos que desaparecerán pronto. La mala noticia es que uno de ellos es un juegazo que fue candidato a GOTY, pues logró coronarse como uno de los mejores títulos de 2024 y obtener una calificación de 94 en Metacritic.

Video relacionado: El impacto oculto de Xbox: 25 años de innovaciones que redefinieron los videojuegos

Xbox Game Pass perderá varios juegos de ATLUS y atractivos indies a finales de mayo

ATLUS es uno de los estudios japoneses que más apoyo le ha dado a Xbox Game Pass. La compañía confía en el modelo de negocios de la plataforma, pues ha impulsado la popularidad de algunas de sus franquicias más emblemáticas. Desafortunadamente, algunos acuerdos entre la desarrolladora y Xbox concluirán pronto, lo que implica la salida de aclamados juegos del servicio.

El primero de ellos es nada más y nada menos que Metaphor: ReFantazio, título desarrollado por Studio Zero que se ganó un lugar privilegiado en el Olimpo de los JRPG. Miembros del equipo creativo detrás de Persona crearon una nueva franquicia que resonó entre todos los amantes del género. La crítica elogió su narrativa, su dirección artística y su sistema de combate, por lo que pronto se convirtió en uno de los juegos más sobresalientes de 2024.

Metaphor: ReFantazio dejará de estar disponible tras 1 año de permanecer en el servicio

Los fans de ATLUS también se quedarán sin acceso a Persona 4 Golden, una de las entregas más queridas de la franquicia derivada de Shin Megami Tensei. La compañía trabaja en un remake de esta aventura, pero siempre es una buena idea disfrutar esta versión de uno de los JRPG más influyentes de las últimas décadas.

Xbox Game Pass también perderá una atractiva selección de juegos independientes: Against the Storm, un título de construcción de ciudades con toques de fantasía oscura; Crypt Custodian, un metroidvania accesible para todos; y Spray Paint Simulator, una experiencia donde los jugadores pueden relajarse mientras pintan toda clase de objetos.

Los juegos mencionados dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass y PC Game Pass el próximo 31 de mayo. Abajo está la lista completa:

Against the Storm

Crypt Custodian

Metaphor: ReFantazio

Persona 4 Golden

Spray Paint Simulator

¿Qué juegos llegarán pronto al servicio de Microsoft?

Esta semana conocedores los juegos que Xbox Game Pass recibirá en la segunda mitad de mayo. Microsoft aún los mantiene en secreto, pero es un hecho que el lanzamiento más esperado del mes estará disponible mañana para los suscriptores. Por supuesto, nos referimos a Forza Horizon 6, que fue todo un éxito en su etapa de acceso anticipado.

Por otro lado, también conocemos algunas de las sorpresas que ofrecerá Xbox Game Pass durante junio. Entre lo más interesante está el soulslike 2D Vapor World: Over The Mind y Denshattack!, que se inspira en Jet Set Radio y Tony Hawk’s Pro Skater. Otros juegos ya confirmados son el RPG Beastro y el multijugador Frog Sqwad.

Sabemos que a partir de principios de junio los usuarios de PC Game Pass podrán disfrutar el mundo de The Elder Scrolls Online. Por último, vale la pena recordar que Xbox Game Pass Standard mejoró recientemente con la sorpresiva llegada de 9 clásicos a su catálogo.

Más atractivos juegos para el servicio vienen en camino

En esta página están todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución