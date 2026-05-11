Xbox Game Pass Essential mejoró de golpe con la sorpresiva llegada de estos 9 atractivos títulos a su catálogo

Asha Sharma realmente escuchó las críticas de los jugadores para mejorar Xbox Game Pass. Atendió el problema de los precios elevados y, además, ofreció nuevas alternativas para disfrutar el servicio. Otra de las quejas recurrentes sobre la plataforma es que Xbox Game Pass Essential, el plan más económico, recibe muy pocas novedades. La buena noticia es que la jefa de Xbox también ya mejoró este aspecto del servicio en días recientes.
Xbox Game Pass Essential debutó con un atractivo catálogo de 50 juegos para consolas y PC. Sin embargo, ha recibido muy pocos títulos nuevos desde la reestructuración del servicio. Sin previo aviso, Xbox hizo que este plan fuera más atractivo, pues incrementó de forma importante el número de juegos de su catálogo.
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Xbox Game Pass Essential recibió 9 juegos nuevos por sorpresa
El plan económico de Xbox Game Pass cuesta $169 MXN al mes y ofrece una cantidad limitada de beneficios. Además de su catálogo de títulos, da acceso al multijugador online, al juego en la nube por medio de Xbox Cloud Gaming y recompensas para diversos free-to-play.
Luego de meses sin recibir nuevo contenido, Xbox Game Pass Essential ahora es una oferta más atractiva gracias a la sorpresiva llegada de 9 juegos. Entre ellos destaca Blinx: The Time Sweeper, clásico desarrollado por Artoon que ofrece una aventura de acción y plataformas donde hay que manipular el tiempo.
Otro clásico muy querido que se unió al servicio es Kameo: Elements of Power, título de Rare que conquistó a los jugadores del Xbox 360 con su carisma y su mundo de fantasía. El estudio también lanzó Perfect Dark Zero en el plan Essential, así que es un buen momento para recordar la aventura de Joanna Dark.
Xbox Game Pass Essential consintió a los fans de los plataformeros con la llegada de Max: The Curse of Brotherhood, título de Press Play que es bastante apreciado entre los fanáticos de Xbox. Por si fuera poco, Iron Brigade y Stacking, juegos de Double Fine Productions, se sumaron al catálogo. Entre los lanzamientos más nuevos está Neon Abyss, roguelike de Veewo Games. Abajo está la lista completa de nuevos títulos:
- Blinx: The Time Sweeper
- Jetpac Refuelled
- Perfect Dark Zero
- Kameo: Elements of Power
- Stacking
- Iron Brigade
- Massive Chalice
- Neon Abyss
- Max: The Curse of Brotherhood
¿Qué otros juegos ofrece el plan económico del servicio?
En meses recientes, Xbox Game Pass Essential recibió juegos atractivos para su catálogo, como Warhammer Vermintide 2, DayZ, Cities: Skylines Remastered, Disney Dreamlight Valley y Warhammer 40,000 Darktide. De esta forma, su catálogo ya supera fácilmente los 60 títulos, aunque aún hay usuarios inconformes que les gustaría ver al menos un título nuevo cada mes.
La llegada de 9 juegos más al catálogo de Xbox Game Pass Essential fue una gran sorpresa, sobre todo ya que Microsoft no anunció su lanzamiento de manera oficial. Con suerte, la compañía llevará más títulos clásicos al plan económico para hacerlo una oferta más valiosa. Abajo está la lista completa de juegos que ofrece Essential:
- Among Us
- Astroneer
- Blinx: The Time Sweeper
- Celeste
- DayZ
- Dead Cells
- Descenders
- Dishonored 2
- DOOM Eternal Standard Edition
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Firewatch
- Forza Horizon 4 Standard Edition
- Gang Beasts
- Gears 5 Game of the Year Edition
- Golf With Your Friends
- Grounded
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Human Fall Flat
- INSIDE
- Kameo: Elements of Power
- LIMBO
- Ori and the Will of the Wisps
- Overcooked 2
- Payday 2: Crimewave Edition
- Perfect Dark Zero
- PowerWash Simulator
- Psychonauts 2
- Slay The Spire
- Spiritfarer: Farewell Edition
- Stardew Valley
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Superliminal
- The Elder Scrolls Online
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Unpacking
- Vampire Survivors
- Chivalry 2
- Totally Reliable Delivery Service
- Deep Rock Galactic
- Superhot: Mind Control Delete
- Wreckfest
- Stacking
- Iron Brigade
- Massive Chalice
- Neon Abyss
- Max: The Curse of Brotherhood
- Cities: Skylines
- Control: Ultimate Edition
- SnowRunner
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Jetpac Refuelled
- Goat Simulator
- Batman: Arkham Knight
- Monster Sanctuary
- Tunic
- Cities: Skylines – Remastered
- Disney Dreamlight Valley
- Hades
- Warhammer 40,000: Darktide
- Warhammer Vermintide 2
En esta página están todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.
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