Xbox Game Pass Essential mejoró de golpe con la sorpresiva llegada de estos 9 atractivos títulos a su catálogo

Algunos clásicos de Xbox ahora están disponibles en la suscripción más barata del servicio

Asha Sharma realmente escuchó las críticas de los jugadores para mejorar Xbox Game Pass. Atendió el problema de los precios elevados y, además, ofreció nuevas alternativas para disfrutar el servicio. Otra de las quejas recurrentes sobre la plataforma es que Xbox Game Pass Essential, el plan más económico, recibe muy pocas novedades. La buena noticia es que la jefa de Xbox también ya mejoró este aspecto del servicio en días recientes.

Xbox Game Pass Essential debutó con un atractivo catálogo de 50 juegos para consolas y PC. Sin embargo, ha recibido muy pocos títulos nuevos desde la reestructuración del servicio. Sin previo aviso, Xbox hizo que este plan fuera más atractivo, pues incrementó de forma importante el número de juegos de su catálogo.

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Xbox Game Pass Essential recibió 9 juegos nuevos por sorpresa

El plan económico de Xbox Game Pass cuesta $169 MXN al mes y ofrece una cantidad limitada de beneficios. Además de su catálogo de títulos, da acceso al multijugador online, al juego en la nube por medio de Xbox Cloud Gaming y recompensas para diversos free-to-play.

Luego de meses sin recibir nuevo contenido, Xbox Game Pass Essential ahora es una oferta más atractiva gracias a la sorpresiva llegada de 9 juegos. Entre ellos destaca Blinx: The Time Sweeper, clásico desarrollado por Artoon que ofrece una aventura de acción y plataformas donde hay que manipular el tiempo.

Otro clásico muy querido que se unió al servicio es Kameo: Elements of Power, título de Rare que conquistó a los jugadores del Xbox 360 con su carisma y su mundo de fantasía. El estudio también lanzó Perfect Dark Zero en el plan Essential, así que es un buen momento para recordar la aventura de Joanna Dark.

Clásicos muy queridos por los fans de Xbox llegaron al plan Essential

Xbox Game Pass Essential consintió a los fans de los plataformeros con la llegada de Max: The Curse of Brotherhood, título de Press Play que es bastante apreciado entre los fanáticos de Xbox. Por si fuera poco, Iron Brigade y Stacking, juegos de Double Fine Productions, se sumaron al catálogo. Entre los lanzamientos más nuevos está Neon Abyss, roguelike de Veewo Games. Abajo está la lista completa de nuevos títulos:

Blinx: The Time Sweeper

Jetpac Refuelled

Perfect Dark Zero

Kameo: Elements of Power

Stacking

Iron Brigade

Massive Chalice

Neon Abyss

Max: The Curse of Brotherhood

¿Qué otros juegos ofrece el plan económico del servicio?

En meses recientes, Xbox Game Pass Essential recibió juegos atractivos para su catálogo, como Warhammer Vermintide 2, DayZ, Cities: Skylines Remastered, Disney Dreamlight Valley y Warhammer 40,000 Darktide. De esta forma, su catálogo ya supera fácilmente los 60 títulos, aunque aún hay usuarios inconformes que les gustaría ver al menos un título nuevo cada mes.

La llegada de 9 juegos más al catálogo de Xbox Game Pass Essential fue una gran sorpresa, sobre todo ya que Microsoft no anunció su lanzamiento de manera oficial. Con suerte, la compañía llevará más títulos clásicos al plan económico para hacerlo una oferta más valiosa. Abajo está la lista completa de juegos que ofrece Essential:

Among Us

Astroneer

Blinx: The Time Sweeper

Celeste

DayZ

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf With Your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Kameo: Elements of Power

La lista de juegos de Xbox Game Pass Essential incluye atractivas joyas

LIMBO

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked 2

Payday 2: Crimewave Edition

Perfect Dark Zero

PowerWash Simulator

Psychonauts 2

Slay The Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

El plan económico también ofrece aclamados indies

Chivalry 2

Totally Reliable Delivery Service

Deep Rock Galactic

Superhot: Mind Control Delete

Wreckfest

Stacking

Iron Brigade

Massive Chalice

Neon Abyss

Max: The Curse of Brotherhood

Cities: Skylines

Control: Ultimate Edition

SnowRunner

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Jetpac Refuelled

Goat Simulator

Batman: Arkham Knight

Monster Sanctuary

Tunic

Cities: Skylines – Remastered

Disney Dreamlight Valley

Hades

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer Vermintide 2

En esta página están todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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